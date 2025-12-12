Prosegue ‘Magia di un borgo a Montone’: mercatini, laboratori, musica e presepi

Prende avvio anche il percorso dei presepi per le vie del borgo. Ricco il programma natalizio: domenica 14 dicembre tanti eventi in piazza Fortebraccio

Tra mercatini, laboratori, musica e presepi proseguono gli appuntamenti di ‘Montone magia di un borgo’, il cartellone di eventi natalizi organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni montonesi.

In particolare, è ricco il programma di domenica 14 dicembre che prevede dalle 10 alle 19 in piazza Fortebraccio i mercatini di natale in cui divertirsi a curiosare tra piccolo artigianato e prodotti tipici. Nel pomeriggio saranno tante le attività sempre in piazza Fortebraccio: alle 15 due laboratori, ‘Mani in pasta’ dedicato a bambini e ragazzi per la realizzazione dei cappelletti e un altro per la preparazione di biscotti di Natale a cura di Torteccetera, mentre alle 16.30 ci sarà il concerto di Natale in stile soul-jazz ‘The smoothers – A soulful Christmas’. Alle 17 è prevista l’inaugurazione del presepe di Leonardo Formica e l’apertura del percorso Presepiando a cui è abbinato un concorso: passeggiando per le vie del borgo addobbato e illuminato, tra vicoli e cantine, piazze e gradini, si potranno scorgere piccoli e suggestivi presepi nel segno della tradizione e della creatività. Saranno i visitatori i giudici di questa competizione all’insegna dell’arte e della tradizione presepiale. Nei giorni a seguire i bambini e i ragazzi animeranno con il loro entusiasmo il cartellone natalizio: martedì 16 dicembre ci sarà lo spettacolo ‘Magia del natale’ della scuola dell’infanzia di Montone alle 17.30 nella palestra dell’istituto, mentre giovedì 18 dicembre alle 11 in piazza Fortebraccio gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Montone proporranno ‘Canti sotto l’albero’.