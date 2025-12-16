Prosegue fino al 23 dicembre “Providence – Perugia Gospel Week”

Dopo Joyful Singing Choir e Baltimora Gospel Singers, all’auditorium San Francesco al Prato è la volta di Pastor Ron Gospel Show (17 dicembre), Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers (18 dicembre) e di Eric Waddell & Abundant Life Singers (23 dicembre)

Prosegue il cartellone in programma per “Providence – Perugia Gospel Week“, rassegna dedicata alla musica gospel, inserita nella stagione “Sanfra” che si protrarrà fino al prossimo 23 dicembre.

Dopo l’energia vibrante di Joyful Singing Choir e Baltimora Gospel Singers, spazio a Pastor Ron Gospel Show (17 dicembre), Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers (18 dicembre) e Eric Waddell & Abundant Life Singers (23 dicembre).

Mercoledì 17 dicembre alle 21 c’è Pastor Ron Gospel Show. Un ensemble di sette elementi guidato da Pastor Ron, figura carismatica della musica gospel internazionale. Un’esperienza che trasforma la sala in una vera e propria celebrazione collettiva.

Giovedì 18 dicembre alle 21 sarà la volta di Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers. Cinque voci femminili tra le più fresche e potenti del panorama contemporaneo arricchiscono il cartellone natalizio con sonorità moderne e profonde.

Martedì 23 dicembre alle 21 il calendario di appuntamenti si chiude con Eric Waddell & Abundant Life Singers. Ventuno voci per un coro che porta a Perugia l’autentico sound del gospel americano in un grande concerto corale, a pochi giorni dal Natale.

Il progetto è promosso da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia e Alma Music Project.

Info e prevendite sui siti ufficiali www.meaconcerti.it – www.auditoriumsanfrancesco.it