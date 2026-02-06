Prorogata la mostra “Studio d’artista” di Danilo Fiorucci

Apertura dello studio fino al 6 marzo e nuovi progetti espositivi all’Osservatorio di Brand Culturale

PERUGIA – L’Osservatorio di Brand Culturale, dopo il successo e le numerose prenotazioni per visitare gli spazi espositivi, è lieto di annunciare la proroga della mostra e della residenza d’artista di Danilo Fiorucci “Studio d’artista” presso gli spazi di via della Luna 19 a Perugia e in via Mastrodicasa 4 a Ponte Felcino.

Durante i mesi di lavoro in studio a Ponte Felcino, l’artista umbro ha completato due opere di grande formato, nate all’interno di un processo aperto, che ha trasformato lo spazio espositivo in luogo di pratica quotidiana.

Lo studio sarà visitabile su appuntamento fino al 6 marzo, offrendo al pubblico un accesso diretto al contesto di lavoro dell’artista. La mostra a Perugia rimane inoltre aperta dal lunedì al venerdì, ore 10–13 e 15–18. Questa proroga segna un tempo di osservazione prolungato, in cui il gesto, l’opera e lo spazio si continuano a interrogare a vicenda.

Ad aprile, prenderà avvio il nuovo ciclo di mostre intitolato “Alfabeti”, dedicato alla relazione tra immagine e segno, con un’apertura verso linguaggi eterogenei: dal suono alla scrittura, dall’installazione alla sperimentazione editoriale. Un percorso che esplora modalità diverse di costruire senso, articolare ritmo, abitare il visivo come territorio plurale. Il primo appuntamento di “Alfabeti” sarà annunciato nelle prossime settimane.

Info e prenotazioni: tel. 0758426396.