Proietti: “I Carabinieri presidio di legalità e fiducia. La Regione è al loro fianco”

“Celebrare l’Arma dei Carabinieri significa rinnovare la riconoscenza verso una delle istituzioni più solide e rispettate del nostro Paese”

Una ricorrenza dal forte valore istituzionale e civile ha unito le principali autorità umbre in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrato a Perugia.

La Presidente della Regione Stefania Proietti ha voluto rinnovare la profonda riconoscenza che le istituzioni e i cittadini hanno verso l’Arma dei Carabinieri per l’impegno, il coraggio e la dedizione quotidiana: “Celebrare l’Arma dei Carabinieri significa rinnovare la riconoscenza verso una delle istituzioni più solide e rispettate del nostro Paese. I Carabinieri sono ogni giorno presidio di legalità, sicurezza e vicinanza concreta ai cittadini, in città come nelle aree più interne – ha dichiarato la Presidente nel corso della cerimonia. La scelta di svolgere la seconda tappa della giornata a Fontivegge, dove si sono tenute dimostrazioni operative rivolte anche agli studenti, per rafforzare il dialogo tra cittadini, giovani e forze dell’ordine e promuovere la cultura della legalità, ribadisce la vicinanza dell’Arma ai territori più fragili – ha aggiunto – e testimonia la volontà dell’Arma di non voltarsi mai dall’altra parte, ma di esserci con i propri uomini, i propri mezzi e il proprio ascolto, dove più è necessario costruire fiducia e presenza istituzionale. La Regione Umbria sarà sempre al fianco dell’Arma. Perché sicurezza e legalità non sono solo numeri o operazioni, ma il fondamento della vita democratica. Il nostro impegno è promuovere sinergie vere tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.”

Le celebrazioni, alla presenza anche del sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, della sindaca Vittoria Ferdinandi e del procuratore generale Sergio Sottani, hanno preso il via in mattinata presso la caserma “Garibaldi”, sede del Comando Legione Carabinieri “Umbria”, dove il Generale Luca Corbellotti, comandante della Legione, e il Prefetto di Perugia Francesco Zito hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai Caduti, rendendo omaggio alla memoria di chi ha perso la vita servendo lo Stato.

A seguire, piazza del Bacio, nel quartiere di Fontivegge, ha ospitato stand espositivi e una mostra statica dei mezzi dell’Arma. Una scelta simbolica, quella di Fontivegge, che ha ribadito la volontà di essere presenti e operativi anche nelle aree dove più forte è la domanda di sicurezza e attenzione istituzionale.

Nel pomeriggio si è tenuta in piazza IV Novembre la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera e l’esposizione di mezzi storici dell’Arma. Momento particolarmente suggestivo, la discesa del tricolore dalla facciata di Palazzo dei Priori grazie al contributo dei Vigili del Fuoco di Perugia. L’evento ha rappresentato un importante momento di riconoscimento del lavoro quotidiano dell’Arma in Umbria, confermando il valore della cooperazione tra enti e il ruolo centrale delle forze dell’ordine nel garantire la tutela dei diritti e la protezione del vivere civile.