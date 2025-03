Proietti e Giunta continuano la concertazione della manovra con Anci Umbria e i sindaci umbri

(aun) – Perugia, 27 mar. 025 – Questa mattina si è svolto presso gli uffici regionali del Broletto l’incontro iniziale di concertazione della manovra finanziaria regionale con i sindaci di tutti i Comuni della regione, sotto il coordinamento dell’Anci, con alcuni di essi intervenuti in presenza e altri in collegamento da remoto.

La presidente Stefania Proietti, il vicepresidente con delega al bilancio Tommaso Bori, gli assessori Simona Meloni e Francesco De Rebotti, e i direttori regionali hanno voluto illustrare al presidente di Anci Umbria, Federico Gori, e a tutti gli altri sindaci le linee guida della manovra, le motivazioni e le tempistiche che hanno portato alla pre adozione della delibera che ha delineato la proposta di manovra finanziaria da parte della Giunta e l’iter che andrà percorso fino al 15 aprile prossimo.

Nel corso dell’incontro, ciascun sindaco ha potuto esprimere la propria posizione, porre quesiti e fare le proprie osservazioni al riguardo della manovra, con i direttori regionali competenti, Daniela Donetti e Luigi Rossetti, che hanno risposto e fornito ulteriori dettagli sotto il profilo tecnico-procedurale.

Nel trarre le conclusioni dei lavori della mattinata, la presidente Proietti e il vicepresidente Bori hanno preso l’impegno di istituire un tavolo permanente di confronto con Anci non solo per quanto atterrà alla definizione puntuale della manovra, recependo comunque l’invito di tutelare al massimo in sede di revisione al ribasso delle aliquote soprattutto lo scaglione del redditi dai 15mila ai 28 mila euro, ma anche in sede di verifica successiva del gettito prodotto e di rendicontazione di come le risorse aggiuntive ottenute saranno impiegate. L’ulteriore impegno nei confronti dei primi cittadini umbri è stato poi quello di accelerare sulla definizione di un Piano Sanitario Regionale realmente attento ai bisogni di ciascun territorio e di essere incisivi anche sul tema delle riforme, cui si potrà mettere mano proprio grazie al fatto che con la manovra si potrà scongiurare un commissariamento della sanità, che avrebbe ingessato in modo drastico il bilancio regionale.