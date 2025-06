Proietti e Giani firmano accordo sulle risorse idriche di Montedoglio

Le Regioni Umbria e Toscana uniscono le forze per la gestione condivisa del sistema idrico

(Aun) – Perugia, 7 giugno 2025 – Questa mattina a palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, alla presenza dei sindaci del lago Trasimeno, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, hanno firmato alla presenza del commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, l’accordo di programma per la gestione e l’utilizzo condiviso delle risorse idriche del sistema Montedoglio.

Si tratta di un accordo che è atteso da oltre 20 anni e che potrà essere in grado di portare direttamente al Lago Trasimeno 10 milioni di metri cubi di acqua all’anno, una volta ultimate le sperimentazioni che dovrebbero partire entro le prossime settimane ed effettuati i lavori che il commissario Dell’Acqua ha garantito saranno “veloci e svolti con le procedure di urgenza”.

“Quella di oggi – ha rimarcato la presidente della Regione Umbria – è una giornata storica. Perché sigliamo un accordo di programma che è atteso da decenni e arrivo a dire che mettiamo un primo mattone nella costruzione di quell’Italia Mediana che rappresenta i territori in cui vive e lavora oltre la metà della popolazione italiana e le cui istituzioni vogliono cominciare a stringere sempre maggiori collaborazioni. Voglio ringraziare in particolare l’operato instancabile dell’assessore Simona Meloni, che oggi è visibilmente emozionata, perché lei proviene da questa terra e sa da quanto era atteso questo accordo. Però si va anche oltre, perché l’occasione dell’accordo ci ricorda l’importanza che Umbria e Toscana devono avere quale cerniera tra nord e sud e, quindi, il tema delle infrastrutture e quelli del turismo, dell’accoglienza e della sanità, sui quali metteremo a punto altri accordi”.

L’intesa formalizzata a palazzo della Corgna e siglata anche dal segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Marco Casini, e dalla segretaria generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, Gaia Checcucci, rappresenta un passo concreto verso una pianificazione integrata e multilivello, rafforzando la capacità di attrazione di risorse europee e nazionali.

“L’accordo di programma è importantissimo – ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani – perché consente un investimento su canalizzazioni che va a legare Montedoglio, il lago più grande della Toscana, un lago artificiale con una portata di 135 milioni di metri cubi, il lago Trasimeno e la Valdichiana: quindi un investimento che può portare a mettere insieme i due distretti irrigui e che può favorire l’utilizzo migliore possibile dell’acqua. Del resto, siamo in un’area strategica da un punto di vista delle acque e abbiamo testimonianza di come già dai tempi dell’imperatore Tiberio si discutesse di come canalizzare l’acqua dell’Arno e del Tevere. Ma la straordinaria intuizione, maturata negli anni ’70 e realizzata negli anni ’90, del Montedoglio d’ora in poi può essere a servizio della collettività di Toscana e Umbria, due regioni così integrate che nella storia si sono trovate spesso ad essere una realtà unica”.

Grande soddisfazione è stata poi espressa anche dal commissario straordinario Nicola Dell’Acqua, che ha ricordato come “il termine rivalità nasce proprio dalle contese che due popolazioni sulle sponde opposte di un fiume mettono in atto per prendere più acqua, quando serve, o scaricarla, quando è troppo abbondante. L’accordo che stiamo firmando regolerà i rapporti tra le vostre regioni in questo senso e vi chiedo di poterlo utilizzare quale paradigma anche per gli altri territori di cui mi sto occupando. In tempi brevi metteremo a terra l’accordo con Conferenze di servizio veloci e assegnazione degli appalti altrettanto rapidi”.