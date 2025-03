Prisco: “Faremo di tutto per evitare che la sinistra metta le mani nelle tasche dei cittadini”

“Ringrazio i consiglieri regionali del centrodestra che stanno occupando il Consiglio Regionale per chiedere chiarezza e trasparenza e per difendere i cittadini da questa mannaia”

“La sinistra e la Proietti vogliono approvare una manovra lacrime e sangue che aumenterà le tasse in Umbria di 322 milioni.

Per motivare l’aumento parlano di un presunto squilibrio dei conti nella sanità: per ora nessuno ha visto questi documenti, per di più predisposti da una società privata su commissione della Giunta stessa.

Il tavolo tecnico con il MEF sui conti non è stato ancora convocato, ma nel mentre la maggioranza evoca un commissariamento, riguardo al quale non esiste neppure una bozza di provvedimento.

Ringrazio i consiglieri regionali del centrodestra che stanno occupando il Consiglio Regionale per chiedere chiarezza e trasparenza e per difendere i cittadini da questa mannaia. Faremo tutto ciò che è nel potere dell’opposizione per evitare che la sinistra metta ancora una volta le mani nelle tasche dei cittadini!”.

_E’ quanto dichiara il coordinatore regionale di FdI, On. Emanuele Prisco._