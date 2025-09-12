La prima cittadina ha inviato alle bambine e ai bambini della classe prima della scuola primaria una lettera

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2025-206 la sindaca Vittoria Ferdinandi ha inviato a tutti i bambini e bambine della classe prima delle scuole primarie la lettera di benvenuto.

Questo il testo:

“Caro bambino, cara bambina

oggi comincia il tuo primo anno scolastico, con le tue prime grandi emozioni, attese, novità e curiosità.

L’inizio della scuola è davvero la fine dell’estate e lascia pertanto un po’ di rimpianto per la spensieratezza delle vacanze. Conoscerai nuovi amici e amiche che, con le loro voci e le loro risate, ti aiuteranno a scoprire un nuovo mondo ricco di colori e profumi come quello della carta dei libri e dei quaderni e persino quello di qualche buona merenda che salta fuori dallo zaino.

Il tuo nuovo diario sarà il testimone di queste piccole avventure, delle tue prime scritture, di tutto quello che imparerai dagli insegnanti e dai libri, ma anche di tutto ciò che ti accadrà nel frattempo: passioni, canzoni, feste di compleanno, soddisfazioni, piccoli dispiaceri.

I miei auguri per un bellissimo anno scolastico vorrei che li immaginassi come fossero scritti sul tuo diario, perché mi piacerebbe che ti accompagnassero mese dopo mese fino all’arrivo della prossima estate.

Quando si va a scuola non lo si può ancora sapere, ma ogni giorno trascorso tra i banchi è davvero un piccolo passo verso la realizzazione dei nostri sogni, verso il riconoscimento dei nostri talenti e delle nostre capacità. E tutto questo avverrà, come sempre, insieme agli altri, imparando a condividere con gli amici gioia e tristezza, soddisfazioni e momenti meno felici, scoprendo la forza e la bellezza di un abbraccio e di un sorriso, tanto quando lo si dà che quando lo si riceve.

Ti raccomando di essere curioso/curiosa, di fare domande, di rischiare – perché sbagliare è uno dei modi migliori di imparare – e di sentirti sempre al sicuro a scuola.

Durante questo percorso non sarai mai solo/sola, un’intera comunità fatta di insegnanti e personale scolastico ti accompagnerà e assieme a loro camminerà con te una città intera, la nostra Perugia, di cui tu sarai il cittadino/la cittadina del futuro, o per meglio dire, il piccolo cittadino/la piccola cittadina del presente”

La sindaca lunedì 15 settembre porterà i saluti ai bambini e bambine della scuola primaria di Borgo XX giugno e della primaria Giovanni Cena in via Birago.