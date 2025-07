Prima riunione dell’Osservatorio disabilità al Broletto

Tagliaferri: “Raccogliamo un’eredità importante in un momento di crescente attenzione”

(aun) – Perugia, 29 lug. 025 – Si è svolta nella Sala Rossa del secondo piano di Palazzo Broletto la prima riunione del ricostituito Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità alla cui presidenza è stata delegata Bianca Maria Tagliaferri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Sono membri dell’osservatorio la rappresentante Upi Umbria Elena Bistocchi, per Anci Umbria Costanza Spera, quale rappresentante delle Aziende Usl Umbria Massimo De Marchi, i rappresentanti di Fish Umbria Ets Maria Luisa Meacci e Andrea Tonucci, per Anmic Perugia Francesca Giovanna Mavilla, il rappresentante Anffas per Loro Davide Cisternino, per Fondazione Angsa Umbria E.T.S. Andrea Tittarelli e la rappresentante del Forum terzo settore – Umbria Moira Paggi.

Si è trattato di una prima presa di conoscenza delle tematiche sul tappeto, con la presidente Bianca Maria Tagliaferri che ha voluto comunque ricordare come “la Regione Umbria è stata la prima ad aver previsto l’istituzione di un osservatorio permanente in materia. Voglio ricordare chi mi ha preceduto alla sua guida, Raffaele Goretti e Paola Fioroni, per il lavoro egregio che ci hanno lasciato in eredità e propongo che vengano invitati ai nostri lavori in una prossima riunione, affinché ci possano partecipare appieno la loro esperienza e le attività svolte. In questo periodo storico si colgono una attenzione ed una sensibilità notevole sulle tematiche riguardanti le persone con disabilità e le loro condizioni di vita: ci auguriamo come Osservatorio di essere all’altezza delle aspettative loro e dei loro familiari e di riuscire a dare un contributo fattivo alla direzione Salute e Welfare e alla presidente Proietti, che ringrazio, nella segnalazione delle criticità da risolvere, anche nell’ottica della stesura di quel Piano Socio Sanitario che la nostra regione aspetta ormai da troppo tempo”.

Alla prima riunione dell’Osservatorio, alla quale la presidente Proietti non ha voluto far mancare un suo saluto personale al termine dei lavori, ha presenziato, su invito di Bianca Maria Tagliaferri, il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità Massimo Rolla, che ha garantito, nel rispetto dei rispettivi ruoli, la massima collaborazione.

L’Osservatorio, istituito ai sensi dell’art. 352 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, avrà una durata di tre anni e costituirà un punto di riferimento per l’assessorato regionale competente. “La sua ricostituzione – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti – rappresenta il nostro impegno concreto verso una maggiore inclusione e un miglioramento continuo dei servizi dedicati alle persone con disabilità. Lavoreremo con tenacia all’implementazione delle nuove linee di indirizzo in materia di disabilità, un processo che prenderà avvio nei prossimi mesi e che prevede l’istituzione di gruppi di lavoro tematici con la volontà di coinvolgere tutti i principali stakeholder regionali, gli enti pubblici e i rappresentanti del Terzo settore.