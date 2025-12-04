Presepi, Ri Fauni ed eventi per bambini: prende vita il Natale a Norcia

Lunedì 8 dicembre apre il Villaggio di Babbo Natale, il 9 si accende la tradizione dei falò

Si apre all’insegna della tradizione, nell’atmosfera di festa tipica del periodo, il Natale a Norcia, cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale in scena fino al 6 gennaio. Tra i prossimi appuntamenti, il più atteso è quello con i Fauni, i tradizionali fuochi accesi in diverse zone della città, che si terrà martedì 9 dicembre.

Si parte con il ricco programma lunedì 8 dicembre: alle 16.30 in via della stazione ci sarà l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale a cura delle educatrici dell’asilo nido comunale. A seguire, alle 18.30, è prevista l’inaugurazione dei presepi delle guaite e delle frazioni. Si potranno scorgere in centro storico, tra cantine, tettoie, scale e vicoli a Porta Massari, Porta Meggiana, Porta Orientale, Porta Palatina, Porta Valledonna e Porta Narenula. Nella stessa giornata prenderanno vita invece a Frascaro alle 21 ‘Presepi per le vie’ e a Campi ‘Campi Christmas Fest (quest’ultima iniziativa in scena fino al 6 gennaio). Sia l’apertura del villaggio di Babbo Natale che del percorso dei presepi, lunedì 8 dicembre, saranno accompagnati dalla musica degli zampognari.

Spazio poi alla Festa delle campane e alla tradizione dei Ri Fauni martedì 9 dicembre, uno dei momenti più partecipati e sentiti per la comunità nursina in avvicinamento alle festività natalizie. A partire dalle 21 verranno accessi, uno dopo l’altro, grandi falò in varie zone del centro e circostanti: si inizia da Porta Valledonna (ore 21), per proseguire con Porta Palatina (ore 21.25), Porta Massari (ore 21.50), Porta Orientale (ore 22.15). Ci saranno poi i Ragazzi del falò in zona Locale Boeri (ore 22.40), il falò di Porta Meggiana (ore 23.05) per chiudere con quello di Porta Narenula (ore 23.30).

Il cartellone prosegue sabato 13 dicembre nello spazio Digipass alle 17 con la presentazione del libro per bambini ‘In una notte d’inverno’ di Giulia Bracco e illustrato da Paolo Petrangeli.

