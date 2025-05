Presentazione del libro di Daniela Cundrò su accessibilità digitale e comunicativa nelle PA

Palazzo Gallenga (Aula Magna)

Giovedì 29 maggio, ore 11:00

Perugia, 24 maggio 2025 – Giovedì 29 maggio alle ore 11:00, presso l’Aula Magna di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia, si terrà la presentazione del volume di Daniela Cundrò “Between: strategie digitali di Intercultural Design – Un approccio inclusivo nella comunicazione internazionale di atenei globali”. L’evento si inserisce in un seminario di formazione sul tema dell’accessibilità digitale e comunicativa nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al mondo universitario.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del rettore, prof. Valerio De Cesaris, che introdurrà il tema dell’inclusività nei processi comunicativi delle PA, con uno sguardo particolare al ruolo strategico degli atenei nel promuovere innovazione e accessibilità.

A seguire, Daniela Cundrò, autrice del volume e esperta di comunicazione interculturale, presenterà il suo approccio teorico e applicativo all’Intercultural Design, illustrando come le università globali possano ripensare la propria comunicazione in chiave accessibile, digitale e inclusiva.

L’intervento della prof.ssa Borbala Samu (Università per Stranieri di Perugia) offrirà ulteriori spunti sul tema delle connessioni interculturali nella comunicazione pubblica e istituzionale, con particolare attenzione alla creazione di ambienti digitali in grado di accogliere la pluralità linguistica e culturale dei destinatari.

L’incontro si concluderà con riflessioni finali e un dialogo aperto con il pubblico, per favorire il confronto e la condivisione di buone pratiche tra professionisti, docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto su temi centrali per l’ammodernamento delle pratiche comunicative nelle amministrazioni pubbliche e negli enti formativi