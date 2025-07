Presentato il programma di ‘Estate a Cascia 2025’: una stagione ricca di eventi per tutte le età

Concerti, spettacoli, sport, cultura, animazione per bambini e tanta voglia di comunità

È stato presentato martedì 29 luglio a Perugia il cartellone ufficiale di ‘Estate a Cascia 2025’, il ricco programma di eventi promosso dal Comune di Cascia in collaborazione con associazioni locali, operatori culturali e realtà del territorio. Concerti, spettacoli, sport, cultura, animazione per bambini e tanta voglia di comunità: l’estate casciana si conferma anche quest’anno un punto di per tutti coloro che scelgono Cascia come meta di vacanza, fede e relax. A portare il saluto istituzionale è stato il consigliere regionale Cristian Betti, che ha sottolineato come “l’istituzione regionale è sempre pronta a supportare le attività locali a 360 gradi per promuovere il turismo in Umbria e accompagnare la crescita di tutte le realtà del territorio. Iniziative come questa vanno nella direzione giusta: quella di un’Umbria viva, connessa, accogliente”.

Non solo un calendario di eventi, quello presentato nella Sala della Partecipazione del Consiglio regionale, ma un’idea di turismo e di destinazione turistica che ridisegna la realtà di Cascia unendo idealmente i vari segmenti che la compongono, dalla fede alla cultura, dalla tradizione enogastronomica al panorama naturalistico tutto da scoprire. Un’idea ben delineata dal responsabile dell’Area Turismo del Comune di Cascia, Alessandro Marotta, che ha moderato l’incontro. “Stiamo costruendo una strategia di promozione turistica di lungo periodo – ha detto Marotta –, anche attraverso la Destination management organization (Dmo) Discover Cascia, società partecipata dal Comune di Cascia e dagli operatori turistici locali e fondata sull’identità del nostro territorio, sulla qualità degli eventi e sull’innovazione. Estate a Cascia è uno dei frutti di questo percorso”.

Tra gli appuntamenti di punta del mese di agosto ci sono il Tuber Fest il 9, una festa gastronomica dedicata al tartufo estivo, ma anche i concerti e gli spettacoli in piazza san Francesco, tra cui quello che vede protagonista Carmen Russo (14 agosto), l’evento con ‘I colori del vento’ il 15 agosto, una tribute band che porta in scena le canzoni Disney per appassionare grandi e piccini, e ancora il coinvolgente evento ‘Balla la piazza balla’ con l’orchestra popolare del Saltarello, il 16 agosto. Grande attesa, in particolare, per il Gran galà equestre, il 20 agosto, che vedrà la partecipazione straordinaria di Clémence Faivre, artista equestre di fama mondiale. “Portiamo a Cascia uno spettacolo che unisce sport, arte e grande emozione – ha dichiarato il direttore artistico Luigi Altieri –. Il Galà è cresciuto ed è ormai riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Ci saranno 11 numeri portati avanti da 8 artisti tra i quali siamo felici e orgogliosi di ospitare una figura di fama mondiale come Clémence Faivre, che con il suo talento darà al pubblico uno show memorabile. Il tutto presentato da Antonio Latteri e sotto l’abile regia di Umberto Scotti”.

Accanto alla tradizione, trova spazio anche l’innovazione: proprio nella Chiesa di san Francesco, riaperta quest’anno insieme alla sede comunale rinnovata, nasce Sibillia AI, un progetto di intelligenza artificiale sviluppato da Sara Ferretti insieme alla dottoressa Agnese Beatrici e il dottor Leonardo Angelini. All’interno del calendario di eventi estivi trova posto anche l’incontro per spiegare ancora una volta a turisti e cittadini tutta la potenzialità di questo progetto, il 29 agosto. “Sibillia non è solo un assistente virtuale: è il primo agente conversazionale vocale in Italia pensato per la divulgazione scientifica – ha spiegato Ferretti –. Offre una narrazione coinvolgente e personalizzata della Chiesa di san Francesco e delle opere d’arte che vi sono custodite. Rappresenta una nuova generazione di audioguide, dove intelligenza artificiale e cultura dialogano in tempo reale con il visitatore”.

A presentare nel complesso il programma estivo è stato l’assessore al Turismo, Marco Emili. “L’Estate a Cascia rappresenta – ha spiegato Emili – rappresenta un pilastro fondamentale nell’offerta turistica del nostro territorio. La nostra visione è quella di una destinazione accogliente, autentica e vivace. Grazie al lavoro sinergico della Dmo Discover Cascia, stiamo costruendo un’identità turistica coesa, capace di attrarre e narrare le ricchezze di Cascia in ogni stagione. Il programma estivo che abbiamo ideato è stato pensato per valorizzare i molteplici punti di forza del nostro territorio: dalla ricchezza culturale alla tradizione enogastronomica fino alle bellezze naturalistiche, il tutto avvolto in un’atmosfera di profonda spiritualità. Il nostro percorso è chiaro: vogliamo che Cascia trascenda il concetto di semplice meta da visitare per diventare un’esperienza da vivere appieno. Questo programma estivo ne è la dimostrazione”. Il programma, che si estende fino a ottobre con la tradizionale Mostra Mercato dello Zafferano, è consultabile sul sito ufficiale www.discovercascia.com e sui canali social istituzionali.