Presentato il nuovo sito web dell’Unistrapg, una nuova identità digitale proiettata nel futuro

Perugia, 5 febbraio – «La presentazione del nuovo sito dell’Università per Stranieri di Perugia si inserisce pienamente nel percorso del nostro Centenario, che non abbiamo voluto intendere come un semplice momento celebrativo, ma come un’occasione concreta per aprire un nuovo secolo di storia dell’Ateneo». Con queste parole il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, ha aperto la presentazione ufficiale del nuovo sito web dell’Ateneo, svoltasi nella Sala Goldoni di Palazzo Gallenga.

«Non si tratta soltanto di un intervento di rinnovamento grafico o tecnologico – ha aggiunto il rettore – ma di un segnale chiaro di apertura e di modernizzazione per raccontare le scelte compiute per innovare il sito e, più in generale, la visione che guida l’Unistrapg nel guardare al futuro, nel segno della continuità con la propria storia e della capacità di rinnovarsi».

Il nuovo sito internet dell’Unistrapg, progetto finanziato dalla Fondazione Perugia, è stato presentato a Palazzo Gallenga alla presenza, tra gli altri, del direttore generale Luigi Botteghi, del delegato alla Comunicazione Giacomo Nencioni, della responsabile del Web Content dell’Ateneo Carlotta Caravaggi e di Caterina Venerucci della Web Agency incaricata dello sviluppo. Durante l’incontro sono stati illustrati il percorso progettuale, le scelte strutturali e le principali innovazioni introdotte dalla nuova piattaforma.

«Il sito – ha spiegato il direttore generale Luigi Botteghi – è stato progettato nel rispetto delle principali disposizioni normative e delle buone pratiche internazionali in materia di comunicazione digitale, in linea con le Linee guida AgID sull’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La piattaforma  ha aggiunto  garantisce inoltre la piena conformità al Regolamento europeo, assicurando trasparenza nel trattamento dei dati personali, informative chiare e strumenti semplici per l’esercizio dei diritti degli utenti».

Anche il delegato alla Comunicazione Giacomo Nencioni ha sottolineato come «il nuovo sito dell’Università per Stranieri di Perugia non sia soltanto un intervento prettamente estetico, ma uno strumento strategico di apertura, accessibilità e dialogo con la comunità accademica e internazionale», evidenziandone il ruolo di infrastruttura centrale della comunicazione istituzionale.

Carlotta Caravaggi ha spiegato come il rifacimento del sito fosse ormai necessario dopo oltre dieci anni dall’ultima revisione significativa, sottolineando che il progetto non si è limitato a un semplice restyling grafico. «Non ci siamo “rifatti la faccia” – ha precisato la responsabile Web Content dell’Unistrapg – e, anzi, l’aspetto visivo è stato l’ultimo degli interventi».

L’attenzione principale, ha evidenziato, è stata rivolta a quella parte “invisibile” del sito, ma fondamentale per il suo funzionamento quotidiano: l’architettura, la struttura dei contenuti e gli strumenti di gestione. Un lavoro lungo e complesso, che rappresenta la vera differenza sia per chi lavora al sito sia per gli utenti che lo utilizzano come strumento operativo per cercare informazioni, orientarsi e svolgere azioni concrete.

Il progetto di rifacimento del portale, come ha spiegato Caterina Venerucci della Web Agency, nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la fruibilità della comunicazione istituzionale, attraverso una piattaforma pienamente accessibile, scalabile e progettata per garantire una gestione autonoma ed efficiente dei contenuti da parte del personale universitario.

Il sito è fruibile anche da persone con disabilità visive, motorie e cognitive, grazie a una struttura semantica corretta, testi chiari, contrasti cromatici adeguati, navigazione da tastiera e compatibilità con le principali tecnologie assistive.

Un ulteriore elemento qualificante è l’integrazione di sistemi di Intelligenza Artificiale per la traduzione automatica dei contenuti nelle principali lingue, pensata per favorire l’internazionalizzazione, l’inclusione e l’accesso globale alle informazioni, riducendo le barriere linguistiche per studenti, ricercatori e visitatori internazionali.

Il sito è stato sviluppato utilizzando il CMS Drupal 11, a partire dal tema Bootstrap Italia, basato sulla libreria ufficiale per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e conforme alle linee guida WCAG 2.1 in materia di accessibilità. Il tema di base è stato ulteriormente esteso attraverso la creazione di un tema cromatico personalizzato, denominato Italiagov, pensato per rispondere alle specifiche esigenze dell’Ateneo.

La nuova piattaforma è il risultato di un progetto realizzato in stretta collaborazione tra la Web Agency di Gubbio, il Servizio Sistemi Informativi e l’Unità specialistica Web Content Management dell’Università, attraverso un confronto costante in tutte le fasi di analisi, progettazione, sviluppo e pubblicazione dei contenuti.

Una menzione particolare va al gruppo di lavoro che, coordinato da Carlotta Caravaggi, in collaborazione con l’agenzia Novanta snc di Venerucci C. & C. e con il Servizio Sistemi Informativi dell’Ateneo, ha contribuito alla ricostruzione delle principali pagine del sito: Carlo Acito, Marta Armillei, Diego Attisani, Linda Barboni, Rosanna Laguardia, Agnese Menzolini, Ilaria Saltalippi e Albert Verdese.