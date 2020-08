Presentato ad Assisi l’Horeca Work Forum 2020

Alla presenza del Sindaco di Assisi Stefania Proietti, del Presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia, del Presidente Regionale di Coldiretti Albano Agabiti, del Develop Manager dell’Università dei Sapori di Perugia Maurizio Beccafichi e di Fabio Cancelloni proprietario dell’azienda Cancelloni Food, è stato presentato il programma del Bootcamp & Horeca Work Forum 2020, al via il 30 Agosto 2020.

L’Umbria sarà per tre settimane il luogo da cui il settore HoReCa proverà a ripartire, gettando le basi di un lavoro strategico e interdisciplinare per definire le exit strategy di ripresa del settore.

Come ha affermato il Sindaco Proietti

“Assisi sarà il baricentro per una ripartenza consapevole, sostenibile in perfetto stile francescano, perciò il Comune ha pienamente appoggiato l’iniziativa, concedendo il Patrocinio alla manifestazione”

Il BootCamp darà un supporto anche al comparto Hospitality come affermato dal presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia:

“Sarà un’ulteriore palcoscenico internazionale per Assisi, l’Umbria ed il made in Italy del food and beverage, grazie alla presenza di stakeholder italiani e stranieri che porteranno visibilità attraverso le sessioni di lavoro, in diretta web, dei tre appuntamenti”.