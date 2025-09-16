Presentato a Castelluccio di Norcia il film “La bolla delle acque matte”

Per l’assessore Simona Meloni “un omaggio alla resilienza e alla rinascita che abbiamo atteso e sostenuto con convinzione”

(aun) – Perugia, 16 set. 025 – Nella suggestiva cornice di Castelluccio di Norcia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del film “La bolla delle acque matte”, le cui riprese sono ancora in corso con la regia di Anna Di Francisca e prodotto da Incipit Film in collaborazione con Casablanca Film Productions. Il progetto cinematografico, che ha ottenuto, tra gli altri, anche il sostegno della Regione Umbria, attraverso l’Umbria Film Commission, rappresenta un omaggio alla resilienza e alla rinascita del borgo umbro duramente colpito dal terremoto del 2016.

Con un racconto di rinascita e speranza, il film è una commedia sofisticata, intreccia le storie di Lorenzo, sindaco di un piccolo paese umbro, e di una comunità che lotta per ricostruire il proprio futuro. Tra sfollati e rifugiati, il tema del ripopolamento si fonde con quello dello scambio culturale, dando vita a un racconto che celebra l’ottimismo e la forza delle persone. La trama si sviluppa tra sogni, conflitti e misteri, con un focus sulla creazione di un ristorante multietnico che diventa simbolo di rinascita e integrazione.

Il film vanta un cast di talento, con Fausto Russo Alesi nel ruolo di Lorenzo, Lucia Vasini come Elsa, Jaele Fo nei panni di Silvia, e Sidy Diop e Kel Giordano nei ruoli di Ibri e Talal. La regista Anna Di Francisca, già nota per opere come “La bruttina stagionata” e “Evelyne tra le nuvole”, ha collaborato con Laura Fischetto per la sceneggiatura, creando una storia che mescola magia, realtà e speranza.

“Il film che presentiamo oggi – ha dichiarato l’assessore regionale Simona Meloni – rappresenta una bella notizia anche per merito dalla nostra Umbria Film Commission che ha concesso il tempo necessario alla sua realizzazione. Non potevamo perdere l’occasione di avere un film girato integralmente a Castelluccio, una pellicola che tiene insieme tante tematiche care alla nostra amministrazione, dalla ricostruzione ad una storia di ripartenza in quella che è una delle cinque aree interne della nostra regione e per le quali, tra sviluppo economico, agricoltura e turismo abbiamo messo in campo circa 60 milioni di euro”. “Ringrazio la regista Anna Di Francisca – ha continuato – per l’ostinata voglia di superare le avversità, non ultima le vicende, purtroppo comuni a molti produttori, legate alle nuove regole del tax credit, e per aver deciso di venire qui a girare un’opera collettiva che parla di riscatto e rinascita. Una storia di coraggio, di ostinazione tra mille peripezie, e difficoltà, intrisa di una grande umanità”.

Un messaggio di speranza è arrivato anche dalla regista Anna Di Francisca che ha dichiarato: