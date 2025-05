Presentata la 10ª edizione degli ‘Internazionali di tennis città di Perugia’: il sostegno del Gruppo Grifo Agroalimentare

L’evento si terrà al Tennis club Perugia dall’8 al 15 giugno. Sabato 7 giugno anteprima in centro storico con il minitennis aperto a tutti e la presenza di alcuni giocatori del torneo. Evento a cura di Gruppo Grifo, in collaborazione con Mef tennis events e Comune di Perugia

Il Gruppo Grifo Agroalimentare scende in campo per la decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup, in programma dall’8 al 15 giugno al Tennis Club Perugia. Il Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events, presentato venerdì 30 giugno, vedrà il sostegno della cooperativa umbra durante tutta la settimana di gare che si preannuncia adrenalinica. Ad anticipare il torneo, sabato 7 giugno, il Gruppo Grifo Agroalimentare, in collaborazione con Mef tennis events e Comune di Perugia, porterà il tennis nel centro storico della città: ai Giardini Carducci sarà allestito un campo di mini-tennis dove bambini e ragazzi delle scuole tennis del territorio, ma anche tutti i cittadini e turisti in visita alla città, potranno provare lo sport di racchetta, in una cornice davvero unica e scambiando ‘battute’ con alcuni giocatori partecipanti al torneo.

“Il Gruppo Grifo Agroalimentare – ha dichiarato Maria Grazia Ligonzo, responsabile marketing di prodotto, presente per l’occasione insieme al responsabile della Comunicazione istituzionale, Carlo Baccarelli – sostiene da sempre lo sport, soprattutto quello giovanile. È il secondo anno che prendiamo parte a questa manifestazione così come ad altre iniziative sul territorio che, come questa, promuovono lo sport e il benessere, perché per noi benessere alimentare e sport vanno di pari passo al benessere della persona”.

Tornando al torneo, l’entry list dell’ATP Challenger 125 guidata dal numero 63 del mondo Roberto Carballes Baena, può contare su almeno sei italiani nel tabellone principale, in attesa dei risultati delle qualificazioni e delle wild card. Tra di loro spicca il nome di Luca Nardi, numero 94 ATP, considerato uno dei talenti più cristallini del panorama tennistico nazionale. Con lui c’è anche Francesco Passaro, il quale arriva dall’ottimo risultato agli Internazionali BNL d’Italia dove ha raggiunto il terzo turno battendo anche il numero 15 del mondo Grigor Dimitrov. Cerca conferme Matteo Gigante, fresco della soddisfazione incassata al Roland Garros dove ha superato le qualificazioni e, per la prima volta in carriera, il primo e secondo turno in uno Slam. Già nel 2024 l’ondata azzurra aveva straripato sulla terra rossa perugina, e nel 2025 questa tradizione è destinata a continuare. A chiudere il sestetto azzurro ci sono Andrea Pellegrino, Federico Arnaboldi e Francesco Maestrelli. Nei nomi ai nastri di partenza a Perugia spiccano poi le presenze dell’ex numero 23 ATP Dusan Lajovic, specialista della superficie con due trofei sollevati nel circuito maggiore, oltre a quella di Bernard Tomic, ex numero 17 della classifica mondiale. Chiude l’entry list Rodrigo Pacheco Mendez, classe 2005: il messicano è stato numero uno del mondo Junior sia in singolo che in doppio e arriverà a Perugia con l’ambizione di stupire.

“Con grandi sacrifici, passione e con il supporto di tutte le parti in causa, siamo arrivati ai primi dieci anni del torneo di Perugia – ha detto il presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini –. Sono davvero tanti i tennisti passati per questi campi nelle numerose edizioni: ospitarli e vederli crescere è stato un piacere. Se siamo arrivati fin qui, non possiamo che ringraziare il Tennis Club Perugia che ci ospita, così come gli sponsor e il Comune per il loro prezioso supporto. Questa, per l’atmosfera e per l’affetto che ci dona ogni anno la città, è una tappa a cui teniamo moltissimo, e ogni anno non vediamo l’ora di creare uno spettacolo memorabile per professionisti e appassionati”.