Premio nazionale ‘Ilario Castagner’ a Norcia con Chicco Evani scelto da una commissione

La premiazione, nell’ambito di Nero Norcia, venerdì 28 febbraio alle 10.30 alla sala DigiPass

Norcia, 20 feb. – Appuntamento a Norcia venerdì 28 febbraio, alle 10.30 nella sala DigiPass in via Solferino, con il Premio nazionale ‘Ilario Castagner’. L’iniziativa, nell’ambito della 61esima edizione di Nero Norcia mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, è alla memoria di un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano con il ‘Perugia dei Miracoli’ prima squadra imbattuta in Serie A nel 1978-1979, cittadino onorario di Norcia dove portava i giocatori in ritiro pre-campionato e durante la stagione. Il premio sarà consegnato all’ex centrocampista Alberico ‘Chicco’ Evani. Il premio ‘Ilario Castagner Panchina Umbria’ andrà a Federico Turriziani, nato ad Assisi e perugino d’adozione, che in Canada ha portato il St. Catharines Roma Wolves alla promozione nella League 1 Premier. Il Premio nazionale giornalistico ‘Ilario Castagner’ verrà consegnato a Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, anche nel ricordo di Mario Mariano, già collaboratore del quotidiano sportivo torinese al quale Vaciago era molto legato. Il Premio giornalistico ‘Ilario Castagner e Mario Mariano’ andrà a Remo Gasperini, storica firma del quotidiano Il Messaggero.

D’intesa con il Comune di Norcia e il comitato organizzatore con Renzo Berti, Massimo Boccucci, Roberto Barbacci, Gian Paolo Stefanelli, Luca Lazzarini e Alberto Allegrini, ha individuato i profili meritevoli del riconoscimento una commissione presieduta da Luca Mercadini (caporedattore del Corriere dell’Umbria), con il coinvolgimento di Giampiero Molinari (già viceallenatore di Castagner) e Federico Castagner (figlio di Ilario), Giuliano Boccanera (sindaco di Norcia), Maria Anna Stella (assessore del Comune di Norcia), l’avvocato Marco Brusco, i giornalisti Renzo Berti, Massimo Boccucci, Roberto Barbacci, Elio Clero Bertoldi, Italo Carmignani, Riccardo Cucchi, Raffaele Garinella, Claudio Sampaolo, Massimo Sbardella, Claudio Sebastiani, Giancarlo Bastianelli, Fabio Gasparri e Andrea Sonaglia.