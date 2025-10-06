Premio città di Torgiano destinato agli studenti distinti per risulti scolastici

Il premio consegnato in occasione della giornata mondiale degli insegnanti

Domenica 5 ottobre, in occasione della giornata mondiale degli insegnanti é stato consegnato il “Premio città di Torgiano” in una gremita sala del Consiglio comunale.

Il “Premio città di Torgiano”, alla sua prima edizione, è destinato agli studenti degli istituti scolastici con sede nel territorio comunale che si sono particolarmente distinti per impegno e risultati nel percorso scolastico, ed è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

In occasione della giornata mondiale degli insegnanti, sono stati premiati ben 11 ragazzi, nella sala consiliare del Comune di Torgiano, alla presenza del Sindaco Eridano Liberti, dell’assessore all’istruzione Tatiana Cirimbilli e della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona, Professoressa Silvia Mazzoni. Ai ragazzi premiati va un premio in denaro, un diploma e una pubblicazione di storia locale.

Il Sindaco Liberti all’avvio della premiazione ha avuto modo di complimentarsi con i ragazzi e di affermare ancora una volta lo stretto legame di collaborazione e confronto proficuo tra l’amministrazione e la scuola, e rivolgendosi ai ragazzi ha dichiarato: “Con questo piccolo gesto abbiamo voluto dirvi che la nostra comunità crede e investe in voi, perché investire in voi significa investire nel futuro, vostro, e di tutti e significa dotarvi degli strumenti, delle competenze e delle opportunità necessarie per crescere in modo autonomo e realizzare il vostro potenziale”

Anche la Dirigente scolastica si è unita ai complimenti per i ragazzi e si è soffermata sul ruolo fondamentale delle famiglie e della necessità stretta di collaborazione tra queste, la scuola e le istituzioni, per far sì che la crescita sociale e culturale dei ragazzi possa avvenire in serenità e con profitto.

L’amministrazione ha già annunciato che sarà bandita la seconda edizione del premio nei prossimi giorni per l’anno scolastico 2025-2026.