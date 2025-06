Powy e Quasar Village insieme per la mobilità elettrica

Attivata una nuova stazione di ricarica veloce a Corciano, grazie all’accordo tra Powy e PAC 2000A Conad

Powy, azienda leader nello sviluppo e nella gestione della principale rete indipendente italiana di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, e il centro commerciale Quasar Village di Corciano hanno attivato una nuova stazione di ricarica veloce, nell’ambito dell’accordo siglato con PAC 2000A Conad a fine 2024.

L’infrastruttura, dotata di due punti di ricarica, si inserisce nel piano di espansione di Powy nei luoghi ad alta frequentazione quotidiana, come i centri commerciali. Una stazione di ricarica come questa consente di ricaricare mediamente un’auto elettrica dal 20 per cento all’80 per cento in 30-50 minuti, a seconda del modello del veicolo. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: integrare la ricarica elettrica nella vita di tutti i giorni, eliminando la range anxiety e offrendo un servizio comodo e accessibile. Grazie a questa nuova installazione, i visitatori del Quasar Village potranno tranquillamente ricaricare la propria auto elettrica mentre fanno shopping o si godono il tempo libero: un’esperienza smart, veloce e perfettamente integrata nella routine quotidiana.

“La partnership con Powy – commenta Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village – ci consente di arricchire l’offerta del Quasar Village con un servizio essenziale per chi ha scelto, o sceglierà, la mobilità elettrica. Siamo felici di rendere ogni visita ancora più funzionale, offrendo la possibilità di ricaricare comodamente durante la sosta nel nostro centro”. “Siamo molto felici – dichiara Federico Fea, Ceo e co-fondatore di Powy – di collaborare con un partner di primo livello come PAC 2000A. È un’ulteriore conferma che l’offerta di Powy, basata sulla qualità, viene apprezzata dai leader di mercato. Con l’attivazione al Quasar Village ampliamo ulteriormente il nostro portafoglio in ambito GDO e confermiamo il nostro impegno a essere presenti nei luoghi in cui le persone vivono e si muovono ogni giorno”.

La stazione è utilizzabile tramite l’app Powy Charge e le principali piattaforme e tessere di ricarica, garantendo interoperabilità e un’esperienza utente fluida.

Questa nuova attivazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia nazionale di Powy: una rete solida, diffusa e vicina ai cittadini, da Nord a Sud, per rendere la mobilità elettrica sempre più pratica, accessibile e parte integrante del quotidiano.