Porchettiamo 2025 al via: tre giorni per respirare lo spirito più genuino dello street food

Venerdì 16 maggio, alle 18 taglio del nastro alla presenza dell’assessore regionale Simona Meloni – Tutto è pronto nel borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo: dal 16 al 18 maggio torna il festival dall’animo popolare, autentico, ancorato alle tradizioni dei territori e delle genti

(AVInews) – Gualdo Cattaneo, 15 mag. – Il cuore rosa d’Italia è pronto a battere ancora forte. Il cuore pulsante dell’Umbria più vera, San Terenziano di Gualdo Cattaneo, si prepara ad accogliere, dal 16 al 18 maggio, la 15esima edizione di Porchettiamo, l’evento che l’ha consacrata come la ‘Piazza delle Porchette’ e del cibo di strada più genuino d’Italia. Una tre giorni di festa gastronomica che va oltre la semplice degustazione, trasformandosi in una vibrante celebrazione popolare, un manifesto culturale del territorio e una lungimirante strategia di valorizzazione. Un appuntamento ormai imprescindibile nel calendario degli eventi regionali e nazionali, atteso con entusiasmo da famiglie, appassionati gourmet e operatori del settore. Venerdì 16 maggio, alle 18, è in programma il taglio del nastro ufficiale alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari e al turismo, Simona Meloni, della vicesindaca di Gualdo Cattaneo Sabrina Annibali, e di Anna Setteposte, ideatrice ed event manager di Porchettiamo.

Quest’anno Porchettiamo assume un significato ancora più profondo e strategico: prende ufficialmente il via, infatti, il percorso per ottenere il prestigioso riconoscimento IGP della porchetta umbra, un ambizioso progetto sostenuto con forza da istituzioni e produttori locali. Sulla scia del successo del Cicotto di Grutti, divenuto Presidio Slow Food, l’Umbria punta ora all’Europa per tutelare un prodotto che racchiude in sé sapienza artigiana, secolare tradizione e una forte identità territoriale. Nato come un festival dedicato alle diverse interpretazioni regionali della porchetta, Porchettiamo ha sempre celebrato la ricchezza e la varietà di questo iconico cibo di strada e anche quest’anno si passerà dalle succulente versioni umbre a quelle laziali, abruzzesi, toscane, calabresi, siciliane, fino a sorprendenti creazioni innovative come la porchetta di cinghiale e le proposte senza glutine realizzate in collaborazione con l’AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Ma Porchettiamo è molto più di un festival gastronomico. Accanto alle imperdibili degustazioni, il borgo si animerà con musica dal vivo, coinvolgenti laboratori per grandi e piccini, suggestive passeggiate tematiche alla scoperta del territorio, una selezione di pregiate birre artigianali, i migliori vini locali e originali cocktail in rosa firmati Sarti.

In un panorama in cui il cibo di strada rischia di perdere la sua anima più autentica, Porchettiamo si conferma un progetto originale e profondamente radicato nel tessuto storico-culturale dei luoghi. Nato in tempi non sospetti, quando il fenomeno dello street food non era ancora una moda, l’evento ha saputo conquistare il cuore e il palato del pubblico proprio per la sua genuinità, la sua spontaneità e la sua costante attenzione a chi lo vive.

Questa 15esima edizione vedrà ancora una volta la porchetta come simbolo del cibo di strada nella sua accezione più vera, capace di disegnare una splendida cartolina dell’Italia attraverso i suoi borghi, la sua gente, le sue diversità e le sue similitudini, i cibi e i piatti della tradizione come autentica espressione dei territori. Proprio per questo, Porchettiamo non è semplicemente ‘il’ festival della porchetta, ma la celebrazione ‘delle’ porchette, nelle loro infinite varianti e con i loro unici ingredienti.

Mentre San Terenziano si prepara ad accogliere questa nuova edizione, Porchettiamo porta con sé quindi anche la consapevolezza di una sfida concreta: fare della porchetta umbra un simbolo tutelato dall’Europa. Perché custodire il gusto autentico significa proteggere la cultura, l’economia e l’identità di un intero territorio.

L’organizzazione dell’evento, in collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo, è curata dall’agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione (specializzata in eventi food&beverage), con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della Regione Umbria.