Ponte San Giovanni, riapre il parcheggio di Piazza Chiabolotti

L’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Perugia comunica che dalla giornata di domani, martedì 27 gennaio, riaprirà il parcheggio auto di piazza Chiabolotti a Ponte San Giovanni, ove si tiene il mercato settimanale. L’area, al momento, riaprirà solo per le funzioni di parcheggio e non per quelle mercatali che rimarranno ospitate in via Lunghi fino al completamento, previsto nei prossimi mesi, dell’intervento complessivo.

Saranno a disposizione dell’utenza circa 70 posti auto, completamente riqualificati nell’ambito degli interventi, finanziati nel PNRR, relativi al Pinqua-asse della centralità di via Cestellini. Tali lavori, inizialmente non previsti, sono stati realizzati a seguito delle modifiche al progetto originario decise dall’Amministrazione comunale. Si tratta di un parcheggio che, oltre alla fruizione del mercato, che tornerà ad essere ospitato in piazza Chiabolotti solo dopo la conclusione dell’intero intervento e non nell’immediato, e delle attività commerciali presenti in zona, consentirà in prospettiva ai cittadini di poter usufruire anche di tutti gli altri spazi pubblici riqualificati.

Proseguono, nel contempo, le opere sulla parte restante della piazza, nella sezione prospiciente il centro civico che sarà adibita integralmente ad area pedonale.

Si continua a lavorare, inoltre, anche nel tratto di via Cestellini fino all’intersezione con via Manzoni, con interventi sulle piste ciclabili, sulle aree verdi, sull’area pedonale della piazza e sulla esecuzione dei nuovi stalli realizzati lungo la strada che verrà modificata rispetto alla viabilità pregressa.