Ponte San Giovanni: modifiche alla circolazione

E’ stata emessa l’ordinanza n. 2364 del 27 novembre 2025 che prevede alcuni provvedimenti sulla circolazione in occasione dei lavori di riqualificazione stradale di via Nino Bixio.

In particolare, per consentire l’esecuzione dei lavori, dal 3 al 20 dicembre 2025 – nei giorni feriali – si prevede:

1. restringimento della carreggiata in via Nino Bixio, nei tratti interessati dai lavori compresi fra il civ. 1 e il civ. 31 e dal civ. 43 al civ. 119, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;

2. divieto di transito in via Nino Bixio, nel tratto interessato dai lavori compreso fra il civ. 31 e il civ. 43 con indicazione del percorso alternativo (tracciato stradale parallelo al principale antistante la stazione ferroviaria),

3. In deroga al provvedimento di cui al punto 2) sono autorizzati i veicoli diretti alle aree interne del tratto oggetto di divieto;

4. Divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Nino Bixio, sull’intero tratto interessato dai lavori compreso fra il civ. 1 e il civ. 119, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori;

5. Limite massimo di velocità di 30 Km/h in via Nino Bixio.

– spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini-

di Ponte San Giovanni. Dopo l’avvio dei lavori in via Fiorita e via della Spiga, a breve partiranno quelli su via Pontevecchio e quelli, attesi da molto tempo dalla cittadinanza, in via Nino Bixio, dove sarà realizzata una nuova pavimentazione con interventi in profondità onde risolvere in via definitiva i problemi che si sono ripetuti più volte in passato”.

Con grande soddisfazione