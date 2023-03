Ponte San Giovanni, intitolato a Giuseppe Pascoletti il parco di Via della Scuola

IL TEATRO INTERNO E’ STATO DEDICATO AGLI ETRUSCHI/ PIANTATI 15 ALBERI ADOTTATI DA ALTRETTANTI BAMBINI NATI NEL 2022

Si sono svolte nel pomeriggio del 25 marzo a Ponte San Giovanni due intitolazioni da parte del Comune che hanno riguardato il parco di via della Scuola, dedicato a Giuseppe Pascoletti, e il teatro che si trova al suo interno, ora denominato “degli Etruschi”.

Per l’amministrazione erano presenti Edi Cicchi, assessore ai servizi civici e presidente della Commissione Toponomastica, Paolo Befani, vicepresidente della commissione, e i consiglieri comunali Elena Ranfa, Roberta Ricci (entrambe componenti della commissione) e Lorenzo Mattioni. Hanno partecipato anche i figli di Giuseppe Pascoletti – Gina, Maria Teresa, Giampaolo e Maria Cristina -, i suoi nipoti e pronipoti, oltre a numerosi cittadini.

L’assessore Cicchi ha sottolineato che “la città intende anzitutto esprimere il suo ringraziamento a un imprenditore che ha dato a tante famiglie la possibilità di vivere dignitosamente grazie al lavoro e che si è impegnato in ambito sociale e culturale. Abbiamo accolto con favore anche l’idea della Pro Ponte di rimarcare una volta di più il legame di questo territorio con il popolo etrusco”.

“Questa cerimonia nel parco più bello e grande di Ponte San Giovanni, che da tempo attendeva un nome, ci riempie di orgoglio – ha detto Befani -. Le intitolazioni di oggi fanno seguito a quelle di piazza Alvaro Chiabolotti, della rotatoria Gianfranco Alunni e del centro civico Euliste. A promuoverle sono state cittadini e associazioni locali”.

È stato quindi ricordato che Giuseppe Pascoletti (1926-2008) sin da giovanissimo ha preso parte alla vita di Ponte San Giovanni sviluppando le attività di famiglia e promuovendo le forme associative del paese. Il Tabacchificio Pascoletti, presente fino al 1985 lungo via Manzoni, e la segheria Pascoletti, industria di legname che produceva traverse per le ferrovie, tra le principali fornitrici delle Ferrovie dello Stato, hanno sempre garantito buoni livelli di occupazione, sia maschile sia femminile, impiegando annualmente circa 200 persone. Inoltre Pascoletti ha dato il suo contributo, come membro del comitato di gestione, anche alla promozione dell’asilo Regina Elena dove sono cresciuti numerosi ponteggiani e donato nel 1998 alla parrocchia di San Bartolomeo. E’ stato presidente dal 1965 fino al 1989 e poi presidente onorario a vita dell’associazione La Filarmonica Giuseppe Verdi, banda di Ponte San Giovanni costituita nel 1874, poi anche nominata Banda garibaldina nel 1932. Oltre 25 anni di dedizione hanno fatto sì che tale realtà diventasse parte integrante della storia del territorio e un complesso tra i più affermati.

A nome della famiglia ha preso la parola la figlia Maria Cristina: “Questa iniziativa rappresenta una grande manifestazione di affetto verso mio padre. Era una persona schiva e non amava stare sotto i riflettori, ma sarebbe stato onorato dell’omaggio dei ponteggiani e del territorio a cui era tanto legato”.

“Al teatro caratterizzato da una gradinata che può ospitare centinaia di persone – ha poi continuato Befani – è stato attribuito il nome di Teatro degli Etruschi in quanto regolarmente, a settembre, ospita la rievocazione della Pro Ponte Etrusca Onlus, associazione culturale promotrice della manifestazione Velimna gli Etruschi del Fiume”. “Sono già quattro anni che il corteo storico e tutte le altre iniziative di Velimna si concentrano in questo parco – ha precisato il presidente della Pro Ponte, Antonello Palmerini –. Da 21 anni siamo impegnati nella divulgazione della civiltà etrusca e siamo contenti che anche l’amministrazione comunale voglia valorizzare il rapporto del territorio con la sua storia”.

Dopo le intitolazioni, sono stati messi a dimora 15 alberi di varie specie (donati da Umbraflor, Fernando Margaritelli della Margaritelli Ferroviaria spa, Paolo Befani e Antonio Brunori) adottati da altrettanti bambini nati nel 2022. Si è così svolta la terza edizione di “Un albero per il futuro”, manifestazione promossa dalla Pro Ponte (che ha in gestione l’intera area verde) in collaborazione con i competenti uffici del Comune.