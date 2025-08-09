Ponte San Giovanni, esplode lavatrice sul balcone: nessun ferito

Alle ore 16:38, quattro squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenute in località Ponte San Giovanni per un’esplosione avvenuta al quarto piano di una palazzina, seguita da fiamme che avvolgevano il balcone.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno accertato che l’incendio era stato causato dallo scoppio di una lavatrice collocata sul balcone. Le fiamme non hanno interessato l’interno dell’appartamento, se non per il fumo che si è propagato all’interno.

Non si registrano persone coinvolte.