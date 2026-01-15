Ponte San Giovanni: 43enne austriaco sorpreso con la droga, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne, di origini austriache, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato notato dal Comandante della locale Stazione, libero dal servizio, mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale in viale Manzoni, con atteggiamento sospetto.

Il militare, ritenendo opportuno effettuare approfondimenti al riguardo, ha richiesto l’intervento di personale del medesimo Reparto, giunto prontamente in ausilio, che ha proceduto al controllo del soggetto.

All’esito della perquisizione personale, l’uomo è stato sorpreso in possesso di 7 pasticche di sostanza stupefacente del tipo “mdma”, 6 involucri contenenti metanfetamina per un peso complessivo di circa 30 g, un bilancino di precisione e la somma di 350 euro in contanti, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività di spaccio.

Il 43enne, in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza presenti presso il Comando, in attesa del giudizio da celebrare con rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, il quale ha disposto nei confronti dell’indagato il divieto di dimora nella Regione Umbria.