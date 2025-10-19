Ponte Pattoli, incendio in appartamento: coinvolta una persona affidata al 118

Edificio temporaneamente inagibile

Nella serata di sabato 18 ottobre 2025, alle ore 22:50 circa, i Vigili del fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti in località Ponte Pattoli per un incendio sviluppatosi nel locale cucina di un appartamento situato al secondo piano di un edificio residenziale.

Sul posto sono giunte la squadra del Distaccamento di Corso Cavour e personale della Sede centrale con APS (Autopompa serbatoio) e autoscala. L’incendio è stato prontamente estinto, evitando la propagazione delle fiamme agli altri ambienti dell’abitazione.

A causa dei danni provocati da calore e fumo, l’intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Una persona è rimasta coinvolta nell’evento ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Perugia per gli adempimenti di competenza.