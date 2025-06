Ponte Felcino: incendio all’esterno di un’azienda

Sono in corso le operazioni di bonifica

Questa mattina, intorno alle ore 9:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Perugia sono intervenute con un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte pompa (ABP) per un incendio sviluppatosi all’esterno di un’azienda situata in località Ponte Felcino.

Le fiamme hanno interessato l’area esterna di un magazzino di materiale edile, coinvolgendo diversi bancali e altro materiale stoccato all’aperto. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile evitare conseguenze ben più gravi: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno infatti permesso di salvaguardare una cisterna contenente circa 20.000 litri di gasolio, utilizzata dalla ditta per il rifornimento dei propri mezzi, situata nelle immediate vicinanze dell’incendio. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica