Controlli a tappeto nella Stazione di Perugia Fontivegge

Intensificati i controlli nella stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge con l’identificazione di numerosi viaggiatori alcuni dei quali con precedenti penali.

Questi sono i risultati dell’attività posta in essere dagli uomini e dalle donne della Polizia Ferroviaria di Perugia che nel pomeriggio del 10 luglio sono stati impegnati nei servizi di controllo straordinario in stazione e a bordo treno disposti dal Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo con sede ad Ancona, unitamente alle Unità cinofile della Polizia di Stato e al personale di FS Security, società del Gruppo Ferrovie dello Stato specializzata nella sicurezza a bordo dei treni e nelle aree di stazione e impegnata quotidianamente, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, in attività operative di controllo.

In particolare, alla presenza di “Imperator” e “Jack” i cani antidroga della Questura di Ancona, sono stati presenziati gli ingressi principali della stazione ferroviaria nonché i sottopassaggi per il controllo dei viaggiatori in arrivo ed in partenza e alcuni treni regionali diretti a Roma, al fine di prevenire e reprimere i fenomeni criminosi maggiormente diffusi, garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in questo periodo estivo ove maggiore è l’afflusso dei viaggiatori che si spostano in treno e aumentare la percezione di sicurezza da parte dei viaggiatori che, nella circostanza, hanno accolto favorevolmente l’iniziativa mostrando gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori.

Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti e i metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.

Nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal Questore della Provincia di Perugia, l’impegno della Polizia Ferroviaria continuerà anche nei prossimi giorni in occasione della manifestazione musicale “Umbria Jazz” che si tiene dall’11 al 20 luglio durante la quale è previsto l’arrivo di numerosissimo pubblico proveniente da ogni parte di Italia, anche a mezzo treno, per partecipare al più importante festival musicale jazzistico italiano nato nel 1973 e che si svolge ogni anno a Perugia nel mese di luglio.