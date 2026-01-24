Pnrr: Assisi selezionata dal Mef per i progetti significativi



In videoconferenza la presentazione del nido di Rivotorto

Il Comune di Assisi è stato selezionato a livello nazionale, insieme a Roma Capitale e al Comune di Bitti, per raccontare progetti significativi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ieri l’incontro in videoconferenza con i referenti delle RRTTS della Direzione Generale di Roma – Area Centro-Sardegna, promosso nell’ambito delle attività di accompagnamento e monitoraggio del PNRR a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I lavori sono stati introdotti dal Sindaco di Assisi Valter Stoppini, che ha sottolineato il valore del riconoscimento ottenuto dal Comune:

“Essere stati selezionati, insieme a Roma Capitale e al Comune di Bitti, per presentare progetti significativi è per noi motivo di grande soddisfazione. È il risultato di un lavoro condiviso tra Amministrazione, uffici e progettisti, e dimostra come le risorse del PNRR possano tradursi in interventi concreti e di qualità per la nostra comunità”.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto del nuovo Nido d’infanzia di Rivotorto, reso possibile proprio grazie ai fondi del PNRR. Una struttura moderna e sostenibile, inserita nel verde pubblico, capace di accogliere fino a 68 bambini, progettata con particolare attenzione alla qualità degli spazi educativi e all’efficienza energetica.

Il Vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Veronica Cavallucci ha evidenziato l’importanza strategica dei finanziamenti:

“Grazie ai fondi del PNRR abbiamo potuto implementare significativamente i posti nei nidi d’infanzia, garantendo spazi moderni, sicuri e sostenibili. Senza questo prezioso sostegno sarebbe stato difficile raggiungere risultati così concreti per le famiglie e la comunità”.

L’Assessore alla scuola e politiche educative e giovanili Scilla Cavanna ha infine richiamato l’impatto complessivo degli interventi sul territorio:

“I nuovi asili nido realizzati, compreso quello di Santa Maria degli Angeli, rafforzano concretamente l’offerta educativa per la prima infanzia e sono il frutto di un lavoro sinergico tra uffici e Amministrazione”.

Un’occasione importante che ha consentito ad Assisi di mettere in luce i progetti di qualità realizzati sul territorio, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare le opportunità e nel migliorare i servizi per la comunità.