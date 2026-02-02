Piscina comunale, incontro con gestore e utenti: chiusura temporanea per accelerare i lavori di riqualificazione

Lo scorso Venerdì 30 Gennaio si è tenuto un incontro presso sede municipale inerente il tema della Piscina Comunale. Presenti il Sindaco e la Giunta, il gestore della Piscina comunale Kineo e rappresentanti dell’utenza.

Il comune ha ribadito la propria volontà di adeguare ed efficientare l’impianto grazie al contributo di 1 milione di euro attratto nel più breve tempo possibile.

Il gestore da parte sua ha confermato di aver chiesto il posticipo dell’avvio dei lavori per chiudere la stagione il 30 maggio 2026.

Purtroppo ad inizio del mese di dicembre 2025 un guasto importante ha necessitato la sostituzione di una pompa prontamente sostituita, ma nonostante ciò l’acqua della vasca grande non riusciva ad arrivare alla temperatura necessaria.

Sopralluoghi tecnici congiunti hanno purtroppo appurato che necessitano interventi importanti all’intero impianto, a partire da quelli tesi a sanare una perdita d’acqua pari a circa 28 metri cubi al giorno.

All’esito dei sopralluoghi si è congiuntamente deciso di accelerare sui lavori ed a malincuore comunicare la chiusura temporanea dell’impianto prendendo atto della situazione oggettiva.

Nell’incontro il gestore si è impegnato a garantire tre opzioni all’utenza:

– il rimborso delle quote di abbonamento versate entro 60 giorni

– ⁠il mantenimento degli abbonamenti da utilizzare alla riapertura dell’impianto

– ⁠la possibilità di usufruire di altri servizi, non in acqua, che il gestore svolge in altri ambiti rivolti alla salute ad al benessere

La riunione si è conclusa con l’impegno condiviso di aggiornare tutti sull’iter e le tempistiche dei lavori.