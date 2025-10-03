Pietralunga, la Mostra mercato del tartufo bianco raddoppia: due weekend di eventi

Il sindaco: “Grazie alla filiera del tartufo disoccupazione zero nel nostro borgo” – L’evento dal 10 al 12, e il 18 e 19 ottobre: circa 50 stand, tanti eventi e pranzo in piazza a firma Carlo Cracco

Visto il sempre maggiore successo riscosso dalla manifestazione, testimoniato anche dalla continua crescita del numero dei visitatori, quest’anno la Mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga raddoppia, proponendo ben due weekend di eventi e iniziative. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta venerdì 3 ottobre nel palazzo comunale, la 38esima edizione si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 ottobre e poi sabato 18 e domenica 19. A illustrare il ricco programma della manifestazione sono stati il titolare della Giuliano Tartufi, Giuliano Martinelli, uno dei principali promotori e sostenitori dell’evento pietralunghese, Francesco Rizzuti e Chiara Ruggeri, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Pietralunga, Roberta Salciarini, consigliera comunale di Pietralunga, Mirco Rinaldi, presidente Gal Alta Umbria, e Andrea Cecchini della Jimmy Tartufi. La presentazione della Mostra mercato di Pietralunga, che come consuetudine è il primo evento dell’anno in Umbria dedicato al tartufo bianco, è servita anche per ricordare l’importante indotto che genera la filiera del tartufo nel borgo.

“A Pietralunga – ha spiegato il sindaco Rizzuti – la disoccupazione è pari a zero, vengono anche da fuori comune a lavorare qui perché ci sono due multinazionali legate al tartufo con oltre 60 milioni di euro di fatturato che generano anche un indotto importante”. Per quanto riguarda la mostra mercato “la grande novità di quest’anno – ha aggiunto il sindaco Rizzuti – sono i due weekend: il primo vedrà come super ospite Carlo Cracco e tante iniziative per il nostro borgo, tra cui i cooking show di Anna Moroni e di Paola Valli e Lorenzo Diamantini, oltre a tantissimi stand per il centro storico. Il secondo fine settimana sarà dedicato soprattutto ai giovani”.

La mostra mercato prende il via venerdì 10 ottobre alle 18, in piazza VII Maggio, con il taglio del nastro inaugurale e l’apertura dei circa 50 stand, con la partecipazione della Corale polifonica ‘Galletti Pierino’ e della Filarmonica pietralunghese. Seguirà in piazza Fiorucci l’inaugurazione della mostra di astrofotografia ‘Luci nel buio – Sotto il cielo di Pietralunga’ a cura di Francesco Radici e Alessandro Bucci; quindi spazio alle degustazioni enogastronomiche in piazza, accompagnate da musica dal vivo. Ovviamente, ogni sera si potrà cenare nei ristoranti del borgo con menù a base di tartufo bianco e patata bianca di Pietralunga.

La manifestazione entra nel vivo sabato 11 con una giornata puntellata da gustose iniziative e non solo. L’apertura degli stand è prevista alle 10: in mattinata ci sarà la possibilità di fare Truffle Hunting Experience (anche nel pomeriggio) e partecipare ai giochi di strada per grandi e piccini. Alle 11.30 all’ex convento di Sant’Agostino verrà presentato il progetto Tuberturismo, per offrire ai turisti che si recano a Pietralunga un’esperienza incentrata sul tartufo, che unisce gusto, natura e cultura. Poi, accanto al tradizionale percorso enogastronomico per le vie del borgo, in programma anche domenica, arriva uno dei momenti clou dell’intera Mostra mercato, un pranzo esclusivo in piazza Fiorucci firmato Carlo Cracco, proprio a cura del main sponsor Giuliano Tartufi. Nel pomeriggio, Anna Moroni presenterà la Truffle Chef Challenge; ci sarà poi lo spettacolo di tamburini e sbandieratori ‘La Rocca’ e un AperiTruffle, apericena speciale in piazza con protagonista il tartufo.

“Il percorso enogastronomico – ha ricordato Giuliano Martinelli – vede la presenza di 12 bravissimi chef che cucinano per le vie del borgo e con un voucher si ha la possibilità di fare una passeggiata tra i profumi dell’autunno pietralunghese, degustando buonissimi piatti”.

Il cartellone prosegue negli altri giorni con la mostra mercato, gli show cooking con chef e ristoratori, le degustazioni guidate e i momenti di incontro tra cultura e cucina. E ancora: musica dal vivo, passeggiate tra i boschi, gare podistiche e di mountain bike.

Un evento, quello della mostra mercato dedicato al tartufo e patata, che quest’anno si inserisce in un trend turistico particolarmente positivo per il borgo di Pietralunga. “Il nostro territorio – ha aggiunto il sindaco Rizzuti – è percorso dal cammino francescano e più di 4mila persone hanno visitato il borgo quest’anno, abbiamo tante strutture ricettive e una grande capacità di accoglienza, è stata un’ottima stagione turistica”.

A fare il punto sulla stagione tartuficola è stato poi Giuliano Martinelli.

“Quest’anno dovrebbe essere un’annata straordinaria – ha concluso Martinelli –. In tutto il territorio dell’Alto Chiascio e Alto Tevere, grazie anche alle piogge estive, abbiamo un tartufo bianco di grande qualità, il cui prezzo si attesta tra i 1.500 e 3.500 euro al chilo, in calo rispetto alla scorsa stagione. Come sempre si tratta di un tartufo straordinario che i nostri clienti ci chiedono anche dall’estero”.

Programma completo della mostra mercato: www.visitpietralunga.it