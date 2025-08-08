Pietrafitta, sospensione temporanea della circolazione stradale

Il 14 agosto per la processione dell’Assunta
La Provincia di Perugia ha emesso un’ordinanza che interessa la SP 340 di Spina, tratto 3°, dal Km 3+600 (Incrocio con Via delle Coste) al Km 4+100 (Incrocio Sc Pietrafitta – Palazzo Mancino) nel centro abitato di Pietrafitta. Disposta la sospensione temporanea della circolazione stradale con avanzamento progressivo del corteo religioso, per la Processione religiosa “Maria Santissima Assunta” nel giorno 14 agosto 2025 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 circa e comunque limitatamente al transito dello stesso.