Piegaro, colto da malore dopo punture di calabroni: soccorso dai Vigili del fuoco

Alle 10:40 circa i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Piegaro per soccorrere una persona colta da malore dopo essere stata punta da diversi calabroni, mentre si trovava lungo un percorso ciclabile immerso nel bosco.

Sul posto sono intervenute la squadra dei Vigili del fuoco volontari della Pieve e una proveniente dalla sede centrale di Perugia, insieme al personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza e con l’elicottero Nibbio per il recupero e il trasporto della persona infortunata.