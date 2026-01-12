Picchia la moglie due volte in un giorno provocandole ecchimosi e lividi: scatta il divieto di avvicinamento

55
 

Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per 51enne

   

Gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno eseguito una ordinanza cautelare applicativa delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese a carico di un 51enne straniero, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Tale misura è stata disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto all’esito degli accertamenti investigativi esperiti dagli uomini del Commissariato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica spoletina.

È infatti emerso che l’indagato, da molti mesi, aveva realizzato una serie di violenze psicologiche e di aggressioni contro la moglie, talvolta anche in presenza di qualcuno dei tre bambini nati dalla coppia.

La donna, oltre a dover frequentemente sopportare pesanti ingiurie, è stata in più occasioni picchiata per futili motivi dal marito.

L’episodio più grave si è verificato sul finire del 2025, quando nella stessa giornata la malcapitata era stata aggredita per due volte, dapprima subendo percosse in varie parti del corpo e poi venendo afferrata per il collo e ripetutamente schiaffeggiata.

Nell’occorso, la donna era stata costretta a fare ricorso alle cure mediche, avendo riportato varie ecchimosi e traumi al volto e ad un ginocchio, con prognosi di alcuni giorni.

La descritta escalation ha determinato una particolare speditezza negli accertamenti investigativi e nella conseguente richiesta – da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto – dell’applicazione di una misura cautelare a carico del 51enne.

In seguito, il G.I.P. ha disposto nei suoi confronti l’immediato allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento a tutti e quattro i suoi familiari e con l’applicazione di modalità elettroniche di controllo atte ad assicurare l’effettivo rispetto di tale ultima misura.

All’uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

 

         

