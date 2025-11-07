PiazzaUmbra compie 25 anni: spettacoli e gioco dei pacchi per festeggiarli

Domenica 9 Dinosauri show, il 16 e 22 Comedy show, il 23 arriva Andrea Paris. Dal 7 al 23 novembre un cartellone di iniziative dedicate ai visitatori del centro

Un cartellone di eventi all’insegna del divertimento, con giochi, spettacoli e tanti ospiti, tra cui il prestigiatore e mentalista Andrea Paris. È quello che ha organizzato il centro commerciale PiazzaUmbra di Trevi per festeggiare i suoi 25 anni di attività e che andrà in scena con una serie di appuntamenti da venerdì 7 a domenica 23 novembre.

In particolare, nei tre weekend sono in programma gli spettacoli: si parte domenica 9 novembre con Dinosauri show, per proseguire domenica 16 e sabato 22 con il Comedy show e aspettare il gran finale il 23 novembre con lo show di Andrea Paris.

Alti fino a due metri e incredibilmente realistici, le riproduzione degli esemplari di Dinosauri Show, domenica 9 a partire dalle 16, faranno rivivere l’era preistorica con movimenti, suoni e ruggiti impressionanti. Uno spettacolo emozionante che unisce luci, effetti speciali e una narrazione avvincente, trasportando il pubblico in un viaggio indimenticabile tra i giganti della Terra.

Nelle giornate del 7, 8, 14, 15, 21 e 22, invece, si potrà partecipare al grande gioco dei pacchi ‘Un compleanno che spacca’, divertente format ispirato al celebre quiz televisivo, con premi e sfide per il pubblico del centro. Sarà necessario scaricare l’App del centro commerciale sul proprio smartphone, registrarsi, e partecipare, nelle date indicate, agli eventi appositamente dedicati nella galleria del centro. Si tratta di giochi a quiz con un presentatore che formulerà una serie di domande a risposta multipla (di cultura generale e attualità) che saranno proiettate su un maxischermo. I partecipanti dovranno inserire la risposta che ritengono esatta sull’app dove, in caso di vincita, verranno comunicati il codice vincente e il relativo qr-code per passare alla seconda fase: la scelta della busta sigillata. Venti buste saranno infatti disposte all’interno di altrettanti box contrassegnati da un numero e ognuna corrisponderà a un premio in palio. Il vincitore sarà chiamato dal presentatore sul palco per scegliere un cubo tra quelli presenti al cui interno troverà la busta sigillata, e, una volta aperta, scoprirà quale premio si è aggiudicato.

“Abbiamo proposto tante occasioni durante il mese di novembre – anticipano dal centro commerciale – per festeggiare i 25 anni della nostra struttura che vuole continuare a essere un punto di riferimento per il territorio di Trevi e i tanti visitatori che la frequentano”.