Piazza Michelangelo cambia volto: iniziati i lavori di riqualificazione

Al via in questi giorni gli interventi per un importo complessivo di 290mila euro

Una piazza rinnovata, pensata per bambini, famiglie e cittadini, pronta a tornare ad essere uno spazio vivo, accogliente e centrale nella quotidianità della comunità umbertidese. Sono ufficialmente iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione di Piazza Michelangelo, uno degli spazi più importanti del capoluogo, destinato a trasformarsi in un luogo ancora più moderno e all’avanguardia, capace di favorire la socialità e di restituire nuova bellezza e funzionalità all’intera area.

L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 290mila euro, si inserisce all’interno di una programmazione più ampia dell’Amministrazione comunale, finalizzata a migliorare la qualità degli spazi pubblici e a rendere Umbertide una città sempre più bella, funzionale e a misura di cittadino.

Nel dettaglio, i lavori prevedono interventi mirati sulla pavimentazione che restituiranno decoro all’intera area. Sarà inoltre installato un nuovo impianto di illuminazione a LED, a servizio di tutta la piazza, che garantirà maggiore efficienza energetica e un significativo incremento della sicurezza nelle ore serali.

Un elemento centrale del progetto riguarda l’attuale fontana, che verrà pavimentata per lasciare spazio a zampilli d’acqua attivabili in occasione di eventi, manifestazioni o attività ludiche, rendendo la piazza uno spazio capace di adattarsi a diverse occasioni di utilizzo.

Grande attenzione è stata riservata anche all’inclusività e alla fruibilità dello spazio: sono infatti previste nuove aree gioco e attrezzature dedicate ai più piccoli, insieme a panchine e punti di sosta pensati per favorire l’incontro e la socialità tra le persone.

Il Sindaco Luca Carizia e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini hanno commentato l’avvio dell’intervento sottolineando come la riqualificazione di Piazza Michelangelo rappresenti un passo importante per la città: “Con questo intervento restituiamo a Umbertide uno spazio rinnovato, progettato per promuovere la socialità, il benessere e la qualità della vita dei cittadini. Un intervento di grande importanza per tutta la nostra comunità”.

Il termine dei lavori è previsto entro la primavera del 2026, quando Piazza Michelangelo potrà tornare ad essere un punto di riferimento per la vita sociale della città.