Piatto di Sant’Antonio Abate 2026, il sindaco: «Una tradizione viva e sentita, orgoglio del territorio»

Ieri sera alla Taverna dei Priori, ristorante ‘Villa Elda’, cena con le prioranze e investitura dei priori entranti 2026. Domani il clou della festa
“L’investitura dei Priori entranti del Piatto di Sant’Antonio Abate rappresenta molto più di un passaggio di testimone: è la conferma di una tradizione che continua a vivere perché fondata sulla responsabilità condivisa e soprattutto sull’amore per la storia e le tradizioni del nostro territorio. Non è una semplice rievocazione, ma è una comunità che si mette in moto, capace di tenere insieme fede, identità storica e solidarietà”,
dichiara il sindaco di Assisi Valter Stoppini, che aggiunge:
“Domani Santa Maria degli Angeli ospiterà una grande festa, ma non solo. Sarà un momento che deve riempirci di orgoglio, perché racconta chi siamo e come sappiamo trasformare la tradizione in servizio e coesione sociale”.
Il sindaco Stoppini desidera ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale tutta la macchina organizzativa della storica festa:
“Un sentito ringraziamento ai Priori uscenti per il lavoro svolto con impegno e serietà, e un augurio di buon servizio ai Priori entranti per un cammino nel segno della continuità e della responsabilità”, ha detto il sindaco Valter Stoppini, che ha concluso: “Il Piatto di Sant’Antonio è una tradizione viva che restituisce valore alla comunità e rafforza il legame tra le generazioni”.