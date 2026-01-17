Piatto di Sant’Antonio Abate 2026, il sindaco: «Una tradizione viva e sentita, orgoglio del territorio»

Ieri sera alla Taverna dei Priori, ristorante ‘Villa Elda’, cena con le prioranze e investitura dei priori entranti 2026. Domani il clou della festa

“L’investitura dei Priori entranti del Piatto di Sant’Antonio Abate rappresenta molto più di un passaggio di testimone: è la conferma di una tradizione che continua a vivere perché fondata sulla responsabilità condivisa e soprattutto sull’amore per la storia e le tradizioni del nostro territorio. Non è una semplice rievocazione, ma è una comunità che si mette in moto, capace di tenere insieme fede, identità storica e solidarietà”,

dichiara il sindaco di Assisi Valter Stoppini, che aggiunge:

“Domani Santa Maria degli Angeli ospiterà una grande festa, ma non solo. Sarà un momento che deve riempirci di orgoglio, perché racconta chi siamo e come sappiamo trasformare la tradizione in servizio e coesione sociale”.

Il sindaco Stoppini desidera ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale tutta la macchina organizzativa della storica festa: