Il Comune di Corciano continua a confermare il proprio impegno per il miglioramento della rete viaria e lo fa con l’avvio del Piano strade 2025. I primi due stralci, presentati dal sindaco Lorenzo Pierotti e dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Gabrielli, prevedono un investimento iniziale di 500mila euro.

«Si tratta di un investimento significativo, con circa 500.000 euro destinati solo alla prima fase, che porterà alla realizzazione di 2 chilometri e 750 metri di nuovo asfalto, due marciapiedi e la riqualificazione di un parcheggio pubblico – sottolinea il sindaco Lorenzo Pierotti – La qualità della rete viaria è una delle priorità del nostro mandato, e stiamo lavorando per consolidare questo obiettivo. Puntiamo a un deciso miglioramento della sicurezza stradale attraverso un piano ambizioso: entro dicembre, le risorse impiegate saranno quattro volte superiori rispetto agli standard abituali. Oltre alla gara attualmente in corso e a quella di prossima pubblicazione per un totale di mezzo milione di euro, prevediamo di destinare, dopo l’approvazione del rendiconto di bilancio che sarà discusso in Consiglio Comunale ad aprile, oltre un milione di euro esclusivamente alla riqualificazione stradale. Un impegno senza precedenti nei bilanci degli anni passati, ma il nostro obiettivo è chiaro e tutta l’amministrazione lavora in modo compatto per portarlo a termine».

«Già lo scorso anno abbiamo superato il mezzo milione di euro di investimenti, raddoppiando le risorse solitamente stanziate – commenta l’assessore Stefano Gabrielli – Per il 2025 abbiamo un traguardo ancora più ambizioso: superare il milione di euro in un solo anno. Gli interventi, che comprendono asfaltature, ripristino della segnaletica e riqualificazione del manto stradale su diverse arterie comunali, partiranno in anticipo rispetto al passato. Proprio in questi giorni è stata bandita la gara per il primo stralcio da 400.000 euro, che interesserà 11 vie del nostro territorio, con opere sul manto stradale e la realizzazione di nuovi marciapiedi. Le aree di intervento sono state individuate con il supporto dell’Ufficio Tecnico e riguardano sia strade principali che secondarie».

Nello specifico, gli interventi interesseranno:

-via Einaudi

-strada limitrofa al Golf di Santa Sabina (500 metri)

-via Neruda (200 metri)

-via Govoni-Graff (200 metri)

-via Martiri dei Lager (100 metri)

-via Marx (200 metri)

-via Pasteur (200 metri)

-via Ponchielli (350 metri)

-via Di Vittorio (150 metri)

Per via Ponchielli e via Di Vittorio, i lavori saranno coordinati in sinergia con Enel e Umbra Acque, per garantire il ripristino delle corsie interessate da recenti interventi alle infrastrutture elettriche e idriche.

Oltre al rifacimento del manto stradale, verranno realizzati due nuovi marciapiedi: uno in via Buozzi, nel tratto di competenza del Comune di Corciano; uno che fungerà da collegamento tra Via Bazzucchi (dall’ingresso di via Brodolini)e Via Gramsci, con l’installazione di un semaforo pedonale.

In via Allende, inoltre, sarà riqualificato un parcheggio pubblico da tempo in stato di degrado.

A integrazione di questi interventi, è già stato predisposto il capitolato per una nuova gara d’appalto che sarà bandita a breve da circa 100mila euro, destinata alla sistemazione di ulteriori strade secondarie: via Guicciardini (200 metri), via Lorenzo il Magnifico (100 metri), via Brunelli (100 metri), via Oberdan (100 metri), via Filangieri (100 metri), via Albinoni (100 metri), piazzale antistante il cimitero di Capocavallo (150 metri).

