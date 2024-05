Piano regolatore: “Annunci con tempismi sospetti, si proceda a nuovo Piano a consumo zero di suolo”

Vittoria Ferdinandi, replica con queste parole all’annuncio della candidata del centrodestra Margherita Scoccia in merito alla volontà di una profonda riforma degli strumenti urbanistici del Comune di Perugia.

Per la candidata sindaco del centrosinistra

“il nuovo Piano regolatore dovrà tendere al consumo di suolo zero, così come ci chiede l’Europa entro il 2050, per altro in coerenza con l’azione di riduzione di 3 milioni di metri cubi già prevista nel piano vigente del 2002 (la previsione abnorme da 300 mila abitanti risale al PRG degli anni ’60 e gradualmente ridotta nel tempo). Non può essere dunque un ‘provvedimento lampo’ d’inizio mandato. Il nuovo PRG richiederà una fase di partecipazione delle forze economiche e sociali, nonché dei singoli cittadini. Certamente – aggiunge – gli strumenti urbanistici vanno rivisitati, ed è nostra intenzione farlo in un ottica integrata, che punti a favorire innanzitutto la rigenerazione, il riuso del costruito in chiave di sostenibilità ambientale. Occorre pertanto ripensare profondamente la struttura urbanistica della città per dare ai cittadini condizioni di vita più confortevoli, occasioni di nuovi modi di socializzazione, servizi sociali più vicini alla loro vita quotidiana, condizioni di mobilità adeguate. Il Piano Regolatore vigente ha comunque rappresentato un cambiamento profondo nel modo di fare urbanistica rispetto ai decenni precedenti. Da politiche espansive si è passati a politiche di riorganizzazione e trasformazione qualitativa della città esistente, ridefinendo il rapporto tra città e campagna, orientando la trasformazione della città esistente in senso ecologico. Occorre arrestare le dunque scelte compiute negli ultimi anni dall’attuale Amministrazione di centro-destra, che ha promosso circa 50 varianti urbanistiche alcune delle quali con previsioni edificatorie anche in zone ambientalmente tutelate, come nell’area Pian di Massiano, nel corridoio ecologico della Genna e nel parco urbano campagna, nella zona di Vestricciano Ponte della Pietra”.