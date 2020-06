Perugia: verso il Bus Rapid Transit da Castel del Piano a Fontivegge. La Giunta comunale ha approvato il protocollo che sarà firmato dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di infrastrutture e mobilità

La Giunta comunale di Perugia ha approvato il protocollo d’intesa che sarà firmato nei prossimi giorni con Cassa depositi e prestiti Spa per la realizzazione di infrastrutture di mobilità, che prevede, in particolare, l’avvio di un percorso di collaborazione istituzionale tra i due enti relativo all’iter amministrativo, tecnico ed economico-finanziario, nonché per le varie fasi di sviluppo e attuazione del progetto Brt (Bus Rapid Transit), linea Castel del Piano-Fontivegge, come previsto dal Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) approvato lo scorso anno. Il protocollo, della durata di 24 mesi alla sottoscrizione, stabilisce anche che Cassa depositi e prestiti valuterà eventuali richieste di finanziamento da parte del Comune finalizzate alla realizzazione del progetto e alla sua progettazione, individuandone le migliori condizioni.