Perugia, Umbria Civica “fermato l’assassino di Hekuran Cumani: gratitudine alle Forze dell’ordine”

“Confermiamo il nostro sostegno a tutte forze dell’ordine, presidio di sicurezza e legalità”

“A nome mio e di tutta la comunità di Umbria Civica desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla magistratura e alle Forze dell’Ordine per la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso delle indagini – scrive in un post Facebook il consigliere regionale e segretario di Umbria Civica Nilo Arcudi – che hanno portato rapidamente all’arresto del presunto responsabile del terribile omicidio avvenuto qualche giorno fa a Perugia nel quale ha perso la vita il giovane Cumani Hekuran.

Confermiamo il nostro sostegno a tutte forze dell’ordine, presidio di sicurezza e legalità, e con l’occasione rinnoviamo la gratitudine a chi ogni giorno difende i cittadini con sacrificio e spirito di abnegazione”.