Per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto in un’abitazione della città, a seguito del quale ha denunciato per il reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente un uomo di 54 anni, trovato in possesso di sei piante di marijuana.

Gli agenti, giunti nell’appartamento a seguito di una chiamata all’1 1 2 con cui veniva segnalata la presenza di alcune piante di marijuana sul terrazzo di un appartamento, hanno sorpreso il 54enne mentre tentava di occultare e spostare le piante.

Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione che ha dato esito positivo; infatti, oltre alle tre piante presenti nel terrazzo, gli agenti hanno trovato altre tre piante della stessa specie nelle scale interne dell’appartamento, tutte sottoposte a sequestro.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente.