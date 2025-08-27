Perugia, tornano i grandi saldi con lo Sbaracco

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025

Al via lo Sbaracco, la festa dedicata alla valorizzazione del piccolo commercio locale e dello shopping all’aperto; l’appuntamento organizzato dal Consorzio Perugia in centro e che vede il sostegno istituzionale del Comune di Perugia è fissato per venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025 con orario 10-20. Tante le iniziative che avranno luogo in Corso Vannucci, via Mazzini, via Oberdan, piazza Matteotti, corso Cavour, viale Indipendenza, via dei Priori e via Baglioni.

Lo Sbaracco non è solo un’occasione di vendita, ma un momento in cui la città si riappropria dei suoi spazi e della sua identità commerciale

– commenta il presidente del Consorzio Perugia in Centro Paolo Mariotti

È una festa che unisce cittadini, turisti e operatori in una dinamica positiva, dove il centro storico torna protagonista anche grazie all’impegno delle attività che scelgono di esserci. Ogni edizione è una sfida, ma anche una grande opportunità per mostrare il valore del commercio di prossimità

Martina Braganti