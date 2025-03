Perugia templare il 4 e 5 aprile 2025

“Perugia templare” è il titolo del focus che il Festival del Medioevo dedica il 4 e il 5 aprile 2025 alle controverse vicende dell’ordine dei cavalieri del Tempio, fondato nel XII secolo da Ugo di Payns per proteggere i pellegrini che si recavano in Terrasanta e poi diventato, nel giro di qualche decennio, un modello organizzativo per altri ordini monastico-militari come gli ospitalieri e i cavalieri teutonici.

Sede dell’appuntamento culturale è il Complesso Monumentale di San Pietro (Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia), in Borgo XX giugno, 74.

Protagonisti dell’evento sei tra i più qualificati studiosi dell’età medievale e dell’Umbria del XIII secolo: Gaetano Curzi, Franco Cardini, Franco Mezzanotte, Maria Grazia Nico Ottaviani, Stefania Zucchini, Mirko Santanicchia.

Al centro delle lezioni di storia il racconto del “secolo d’oro” di Perugia e San Bevignate, la più importante e significativa chiesa templare al mondo, dove si conserva un eccezionale ciclo di affreschi realizzato nel momento storico di massimo splendore dell’ordine religioso-cavalleresco.

Gli incontro sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Sarà presente una selezione di libri sul tema, a cura di Penne&Papiri.

Il territorio sarà protagonista anche delle visite guidate di sabato 5 aprile, a cura di Mirko Santanicchia, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Castello dei Cavalieri di Malta di Magione e della chiesa di San Bevignate a Perugia.

La guida di entrambe le visite e l’ingresso al Castello dei Cavalieri di Malta sono gratuiti. A carico dei visitatori sarà il solo biglietto di ingresso ridotto (3,00€) per il Complesso di San Bevignate.

I luoghi di visita sono da raggiungere con mezzi propri.

È necessario effettuare la prenotazione a questo indirizzo e-mail:

visiteguidate@festivaldelmedioevo.it

“Perugia templare” è organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia. L’amministrazione comunale perugina nel 2017 ha aderito, in qualità di membro attivo, alla Templar Route European Federation, associazione europea che vede tra i suoi membri fondatori la città francese di Troyes del Dipartimento di Aube en Champagne, quella portoghese di Tomar e la spagnola Ponferrada.

L’obiettivo principale della TREF è quello di riunire i territori segnati dalla presenza di testimonianze monumentali collegabili ai templari, al fine di realizzare uno specifico itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa.