Perugia: task force della polizia per la verifica delle norme anti Covid

Task force della polizia di Stato di Perugia nelle zone del centro cittadino, sia del capoluogo sia della provincia, per vigilare sul rispetto delle prescrizioni per prevenire il diffondersi del contagio da Covid e per monitorare i punti nevralgici interessati dalla “movida” nel fine settimana. I servizi straordinari di controllo del territorio, svolti congiuntamente alle altre forze di polizia, si sono concentrati principalmente nelle piazze, nelle vie del centro e negli altri luoghi interessati da assembramenti notturni al fine di prevenire ogni forma di illegalità e di degrado.

Gli operatori – riferisce la Questura – hanno pattugliato le vie del centro più frequentate, verificando il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori. È stato monitorato anche il rispetto della normativa prevista per l’utilizzo di impianti acustici al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone. La polizia ha registrato un “generale e diffuso” rispetto delle prescrizioni da parte dei pubblici esercizi anche per quanto concerne la normativa in materia di contenimento della pandemia. I servizi proseguiranno anche nei prossimi fine settimana garantendo la sicurezza dei cittadini e dei turisti sia a Perugia che nelle località interessate da un maggiore afflusso di visitatori.