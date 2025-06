Perugia, TARI: agevolazioni per le fasce più deboli

Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2025

L’Amministrazione comunale di Perugia continua il suo lavoro per garantire l’accesso equo e inclusivo ai servizi essenziali, mettendo al centro la tutela dei cittadini e delle cittadine più fragili. Una delle leve fondamentali per raggiungere questo obiettivo è la riduzione della pressione fiscale a carico delle fasce più deboli.

Per la prima volta dopo diversi anni, grazie al lavoro dell’Assessora Alessandra Sartore e al sostegno di tutta la maggioranza, il bilancio comunale 2025 prevede lo stanziamento completo delle risorse necessarie a sostenere tutte le famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 9.000 euro.

Nel dettaglio:

ISEE fino a 6.000 euro: esenzione totale

ISEE da 6.001 a 7.500 euro: contributo pari al 50%

ISEE da 7.501 a 9.000 euro: contributo pari al 30%

È prevista inoltre una riduzione dedicata alle famiglie con più di tre figli e un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2025, con la procedura online attraverso il sito ufficiale www.comune.perugia.it oppure con il supporto gratuito del servizio Digipass Perugia, prenotando un appuntamento al numero 335 1200989.

Come annunciato oggi in un video social dell’Assessora Sartore e della Sindaca Ferdinandi, l’Amministrazione ha attivato una campagna informativa attraverso i propri canali istituzionali e alcuni spazi pubblicitari in città, per ricordare a tutti i contribuenti di questa possibilità e della scadenza del 30 giugno 2025.