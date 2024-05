Perugia, sugli scontrini il numero del Centro antidiscriminazioni

Una iniziativa di Omphalos con le sezioni soci Coop

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra in tutto il mondo il 17 maggio di ogni anno, Omphalos e le sezioni soci Coop di Perugia stringono una nuova collaborazione a sostegno della lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Da venerdì 17 maggio a domenica 2 giugno, in tutti i punti vendita Coop Centro Italia della città di Perugia, ogni scontrino che verrà emesso conterrà il numero di telefono del Centro antidiscriminazioni di Omphalos, unico presidio in Umbria che offre supporto gratuito a persone Lgbtqia+ vittime di discriminazione e violenza.

“Sei vittima di discriminazioni omotransfobica? Chiama il numero 0755094387”: questa la frase che verrà inserita negli scontrini.

Il Centro antidiscriminazioni di Omphalos, attivo dal 2022 grazie al finanziamento di Unar e di altri enti e fondazioni private, si rivolge alle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans* e intersex del territorio della regione Umbria vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o identità di genere, offrendo supporto psicologico, legale, assistenza sociale, sanitaria e abitativa, orientamento al lavoro e assistenza ai percorsi di riaffermazione di genere.

Inoltre, per celebrare la giornata anche fuori dal capoluogo di regione, Omphalos in collaborazione con il Comune di Spoleto organizza “Voci per l’uguaglianza”, il tradizionale concerto del proprio coro Omphalos Voices, diretto dal Maestro Sergio Briziarelli.

L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle 21.00 nella sala XVII Settembre del Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti'”di Spoleto.