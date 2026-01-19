Perugia, sottoscritto il ‘Patto d’amore per i trasporti umbri’

Proposto da Filt Cgil, sottoscritto da istituzioni e politici durante un incontro pubblico. Ciro Zeno (Filt Cgil): migliorare i trasporti nella regione che altrimenti rimane isolata

Migliorare la qualità dei servizi di trasporto prevalentemente a gestione pubblica, incentivarne l’uso da parte degli utenti, ridurre l’impatto ambientale attraverso forme di mobilità sostenibile; rendere le strade più sicure per i professionisti dei trasporti. Questi i principali punti del ‘Patto per l’amore dei trasporti umbri’ proposto da Filt Cgil Umbria e siglato da istituzioni e parlamentari umbri durante l’iniziativa ‘Mobilità che unisce. Sviluppo e progresso che cresce’ organizzata dall’organizzazione sindacale lunedì 19 gennaio nella sala della Fondazione Sant’Anna a Perugia. Ad aprire i lavori dell’incontro, che ha ospitato una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Lisa Malfatto, sono stati Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil Umbria, e Marco Damiani, amministratore unico dell’Agenzia Umbria Ricerche. Tanti i rappresentati delle istituzioni e i politici presenti che hanno partecipato all’evento e sottoscritto il documento di intenti: tra questi Stefania Proietti e Francesco De Rebotti, presidente e assessore ai trasporti della Regione Umbria, le deputate Elisabetta Piccolotti (Avs) ed Emma Pavanelli (M5S), Andrea Casu (Pd), vicepresidente della IX commissione (Trasporti) della Camera dei deputati, Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, e Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia. A chiudere i lavori e trarre le conclusioni è stato Stefano Malorgio, segretario nazionale di Filt Cgil. “È un patto d’amore per i trasporti dell’Umbria – ha sottolineato Ciro Zeno –, un sentimento caldo che impegna le istituzioni a tutti i livelli e le organizzazioni sindacali a percorrere una strada in simbiosi verso il miglioramento del trasporto pubblico di cui fanno parte treni, aerei, bus, passando per la tutela della logistica e il trasporto merci su gomma. Dobbiamo migliorare questa regione che altrimenti rimane inevitabilmente isolata. I fondi nazionali vengono tagliati giorno dopo giorno, però non possiamo per questo desistere e mollare: le ferrovie vanno rilanciate immediatamente, la riapertura della Fcu è cruciale che sfoghi soprattutto da San Sepolcro verso Arezzo, pensiamo sia molto più produttivo dell’alta velocità; i bus vanno riempiti altrimenti il settore non regge perché non ci sono introiti; bisogna migliorare la qualità delle strade, i tir devono viaggiare in sicurezza e a chi fa logistica bisogna consegnare mezzi in tempi utili per sostituire quelli vecchi. Se non salvaguardiamo i trasporti abbiamo perso la nostra sfida con il futuro”. “Il tema dei trasporti – ha commentato Malorgio – rischia di essere una grande occasione persa per il Paese perché gli altri stati europei stanno investendo sia sul trasporto delle persone che su quello delle merci e hanno performance di crescita industriale e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, mentre in Italia sembriamo essere da sempre in ritardo. Il sindacato nazionale insieme alle istituzioni locali, a Regioni e Comuni in particolare, può sviluppare una battaglia per reinvestire le risorse in un settore che ha una particolarità: più offerta c’è e più domanda c’è. Un settore sul quale scommettere per la crescita del Paese e la qualità della vita delle persone”. “Una concertazione condivisa – ha sottolineato la presidente Proietti –, un incontro pubblico con le istituzioni chiamate a raccolta dal sindacato, ente di mediazione fondamentale. Abbiamo toccato con mano la realtà di un’Umbria che ha difficoltà nelle infrastrutture e la necessità di non arrendersi, anzi di farne la chiave di volta di una rinascita vera e propria. Ci è piaciuta la modalità di questo atto che richiama parole di fiducia e il fatto di ragionare in maniera interregionale e avere una visione comune: la scelta politica di investire in trasporti pubblici e sanità. È ora di chiedere un maggiore impegno del governo nel Fondo sanitario come nel Fondo trasporti”. La presidente Proietti ha anche annunciato a breve un incontro, su questo e altri temi, con la Regione Toscana. “Anziché erigere muri ideologici – ha chiosato Proietti – noi vogliamo creare collegamenti con le altre regioni dell’Italia mediana a cui ci siamo proposti nel ruolo di cerniera, di collettore”. Un impegno simbolico, dunque, preso attraverso il Patto d’amore, da parte di sindacato e istituzioni, ritenuto necessario a fronte della realtà che emerge sostenuta anche dai dati illustrati dal professor Damiani: secondo l’Istat in Umbria nel 2019 su un campione di 100 persone, circa la metà degli studenti e l’80 per cento degli occupati si sono spostati abitualmente con mezzi privati, mentre superano la soglia dell’80 per cento le persone di 18 anni e più che usano quotidianamente l’automobile. Analizzando il 2023, sempre attraverso i dati Istat, in Umbria il numero di vetture ogni mille abitati è di 765 contro i 694 della media nazionale, il trasporto merci su strada misurato in tonnellate per chilometro quadrato (tkm) è pari a 32,5 milioni di tkm per 10mila abitanti, a fronte di una media italiana di 23,2 milioni di tkm. Per quello che riguarda la rete ferroviaria, sempre secondo l’Istat nel 2024 in Umbria le persone dai 14 anni in su che hanno utilizzato almeno una volta all’anno il treno rappresentano il 31,1 per cento. Risultano poi 50,1 chilometri di rete ferroviaria in esercizio su 100mila abitanti di cui 4,9 non elettrificati. Il trasporto aereo, secondo Assaeroporti, ha fatto registrare nel 2025 un traffico di 620.420 passeggeri, il 16 per cento in più rispetto all’anno precedente con un record mensile di 81.267 nel mese di agosto.