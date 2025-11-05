Perugia, sospensione erogazione idrica: le zone interessate

Umbra Acque S.p.A. informa che, nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite idriche finanziato con fondi Pnrr, sono necessari interventi agli impianti e alle reti idriche di distribuzione e, pertanto, dalle ore 22:00 del 6 novembre alle ore 06:00 del 7 novembre sarà sospesa l’erogazione idrica in numerose vie della frazione Ponte San Giovanni del Comune di Perugia.

Per l’elenco delle vie:

https://www.umbraacque.com/interruzioni/comuni-di-perugia-e-torgiano-interruzione-di-servizio-di-giovedi-6-e-venerdi-7-novembre-2025.