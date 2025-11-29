Perugia: si rinnova l’impegno per la prevenzione dei tumori, sinergia fra associazione Seniores Enel, Enel Energia e AUCC

Uniti per sostenere con un fiore l’assistenza e la ricerca: iniziativa di solidarietà a fianco di AUCC presso la sede Enel di Perugia, in via del Tabacchificio

Perugia, 29 novembre 2025 – È ormai una tradizione consolidata quella dell’Associazione Seniores Enel (Anse), insieme a Enel Energia, per sostenere l’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro (AUCC) e la diffusione della cultura della prevenzione contro i tumori. Con questo spirito, come ogni anno, si è svolta la ‘Giornata della Solidarietà’ presso la sede Enel di Perugia, in via del Tabacchificio, nel segno del ciclamino, il fiore da tempo scelto per sensibilizzare i dipendenti Enel e, con loro, tutti i cittadini, sui temi della prevenzione, della salute e della solidarietà.

Un’iniziativa bella e partecipata che ha visto molti dipendenti Enel scegliere il ciclamino della solidarietà, il ricavato della cui vendita è stato devoluto all’Aucc.

“L’Anse ed Enel sostengono da anni l’Aucc – ha commentato Enzo Severini, presidente dell’Anse sezione Umbria e Toscana – convinti che queste iniziative servano a tutta la comunità e abbiano il duplice beneficio di sensibilizzare la popolazione umbra sull’importanza della prevenzione e, contemporaneamente, di far conoscere le attività di Aucc, non solo nella componente dei servizi, ma anche in quella della ricerca”.

Enel Energia ha ringraziato Anse ed Aucc, sottolineando il carattere solidale dell’associazione Seniores e la validità di queste iniziative che sono anche informative e di sensibilizzazione.